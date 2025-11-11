　◇決勝トーナメント▽準決勝　アインス３―１上富良野、トラウム１１―０広陵▽決勝　トラウム５―０アインス
　◇第５代表決定トーナメント▽１回戦　東川６―２永山・永山南、緑が丘５―２東明、六合３―３（ＰＫ５―４）アインスレーヴェ、中富良野５―４北星▽２回戦　ビアンコネロＦＣＵ１５　５―２東川、ＣＫＫ２―１緑が丘、明星４―３六合、ビアンコネロＦＣ　Ｒｕｇ９―０中富良野▽準決勝　ビアンコネロＦＣＵ１５　４―０ＣＫＫ、ビアンコネロＦＣ　Ｒｕｇ５―０明星▽決勝　ビアンコネロＦＣＵ１５　１―０ビアンコネロＦＣ　Ｒｕｇ