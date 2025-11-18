　◇Ａブロック▽１回戦　ほくと２―０あいべつ、えぞ松２―１ウイングス、北門２―０ひがしかわ、永南２―０永山若妻会▽準決勝　えぞ松２―０ほくと、永南２―０北門▽決勝　えぞ松２―０永南
　◇Ｂブロック▽１回戦　ＥＡＳＴ倶楽部２―０東光メイツ、忠和２―０うすばきちょう、比布フレッシュ２―０啓南、西御料２―０向陵▽準決勝　忠和２―１ＥＡＳＴ倶楽部、西御料２―０比布フレッシュ▽決勝　忠和２―１西御料
　◇Ｃブロック▽１回戦　きまま２―０旭川みなみ▽準決勝　きまま２―０東神楽、愛豊クラブ２―０せせらぎ▽決勝　愛豊クラブ２―０きまま
　◇Ｄブロック▽１回戦　神楽岡２―１こがねむし・東川友輪▽決勝　神楽岡２―０わかば