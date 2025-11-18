◇Ａブロック▽１回戦 ほくと２―０あいべつ、えぞ松２―１ウイングス、北門２―０ひがしかわ、永南２―０永山若妻会▽準決勝 えぞ松２―０ほくと、永南２―０北門▽決勝 えぞ松２―０永南
◇Ｂブロック▽１回戦 ＥＡＳＴ倶楽部２―０東光メイツ、忠和２―０うすばきちょう、比布フレッシュ２―０啓南、西御料２―０向陵▽準決勝 忠和２―１ＥＡＳＴ倶楽部、西御料２―０比布フレッシュ▽決勝 忠和２―１西御料
◇Ｃブロック▽１回戦 きまま２―０旭川みなみ▽準決勝 きまま２―０東神楽、愛豊クラブ２―０せせらぎ▽決勝 愛豊クラブ２―０きまま
◇Ｄブロック▽１回戦 神楽岡２―１こがねむし・東川友輪▽決勝 神楽岡２―０わかば
◆バレーボール 第２４回ミカサ杯ママさん大会（１６日・忠和公園体育館ほか）
2025/11/18
