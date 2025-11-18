　【男子】▽１回戦　北門２―０永山▽準決勝　レオーネ２―０北門、神楽２―１六合▽決勝　レオーネ２―０神楽
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　神楽２―０東川、緑が丘２―０神居▽準決勝　アルバライズ２―０神楽、永山南２―０緑が丘▽決勝　アルバライズ２―０永山南