【男子】▽１回戦 北門２―０永山▽準決勝 レオーネ２―０北門、神楽２―１六合▽決勝 レオーネ２―０神楽
【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦 神楽２―０東川、緑が丘２―０神居▽準決勝 アルバライズ２―０神楽、永山南２―０緑が丘▽決勝 アルバライズ２―０永山南
◆バレーボール 旭川中学校選抜大会（８、１５日・永山中体育館ほか）
2025/11/18
