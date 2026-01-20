　【男子】▽１回戦　富良野合同２―０六合、北門２―０永山▽準決勝　レオーネ２―０富良野合同、神楽２―０北門▽決勝　レオーネ２―０神楽
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　アルバライズ２―０広陵、東明２―０神居東、東神楽ＢＴ２―０Ｖスター、神楽２―０六合、緑が丘２―０忠和、神居２―０愛宕、東川ＶＣ２―０旭川、永山南２―０永山▽２回戦　アルバライズ２―０東明、神楽２―０東神楽ＢＴ、緑が丘２―０神居、永山南２―０東川ＶＣ▽準決勝　アルバライズ２―０神楽、永山南２―０緑が丘▽決勝　アルバライズ２―０永山南