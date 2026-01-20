　◇決勝トーナメントＡブロック▽１回戦　トロンコ４―２ウイングス、ふらの５―４陵雲、末広北Ｓ４―１グリンベアボーイズＡ、ヴィータ５―３東川▽準決勝　トロンコ３―０ふらの、末広北Ｓ２―１ヴィータ▽決勝　トロンコ５―１末広北Ｓ
　◇決勝トーナメントＢブロック▽１回戦　神居東４―０留萌、上富良野０―０（ＰＫ４―３）リベルタ、永山南５―３増毛、ビアンコネロＦＣ５―１東光▽準決勝　神居東６―３上富良野、永山南５―３ビアンコネロＦＣ▽決勝　永山南２―１神居東