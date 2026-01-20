◇決勝トーナメントＡブロック▽１回戦 トロンコ４―２ウイングス、ふらの５―４陵雲、末広北Ｓ４―１グリンベアボーイズＡ、ヴィータ５―３東川▽準決勝 トロンコ３―０ふらの、末広北Ｓ２―１ヴィータ▽決勝 トロンコ５―１末広北Ｓ
◇決勝トーナメントＢブロック▽１回戦 神居東４―０留萌、上富良野０―０（ＰＫ４―３）リベルタ、永山南５―３増毛、ビアンコネロＦＣ５―１東光▽準決勝 神居東６―３上富良野、永山南５―３ビアンコネロＦＣ▽決勝 永山南２―１神居東
◆フットサル 全道選手権Ｕ―１２の部旭川地区大会（１８日・永山南小体育館ほか）
2026/01/20
