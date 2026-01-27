　▽１部　道北振興タイガース１４―６バトラ、旭医大Ａ１５―４チーフスＧ、旭医大Ａ１０―１バトラ
　▽２部　メディクス５―３日本製紙タートルズ、ｂｉｒ＆Ｃｅｓ５―２ボンバーズ
　▽３部　ブルーウイングス３―１ブラスターズ、モモンガーズ１１―１チェスカーズ、ファイブスターズ４―４ブラスターズ