　◇１～３位決定リーグ　月寒ストロンガー・札幌キングスターズ合同３―１旭川サンリバーズ、苫小牧ジェッツ４―３旭川サンリバーズ、苫小牧ジェッツ１―０月寒ストロンガー・札幌キングスターズ合同▽順位　①苫小牧ジェッツ②月寒ストロンガー・札幌キングスターズ合同③旭川サンリバーズ④札幌星置ケッターズ⑤泊ブルーマリーンシャークス⑥北見リトルパイオニア・網走ノーススターズ合同⑦安平ギャロップ⑧中標津アイスブレッツ・室蘭スティーラーズジュニア合同⑨札幌イーグルス