【男子】◇小学生▽２年 ①大内景達（鷹栖北野ＸＣ）②加藤（鷹栖北野ＸＣ）③浜頭（当麻ＸＣスキー少年団）▽３年 ①紺野翔太（名寄ＸＣ）②佐々木（鷹栖北野ＸＣ）③吉本（東川ＸＣ少年団）▽４年 ①大村 春騎（神居伊の沢ＸＣ）②茶谷（かみふらのＸＣ少年団）③松下（かみふらのＸＣ少年団）▽５年 ①井上旺大（名寄ＸＣ）②中道（和寒ＳＳ）③五十嵐（東川ＸＣ少年団）▽６年 ①宮原那来（神居伊の沢ＸＣ）②紺野（名寄ＸＣ）③間宮（東光ＸＣ）◇中学生 ①中道大樹（和寒）②亀山（当麻ＸＣスキー少年団）③大内（タカスＸＣ）
【女子】◇小学生▽２年 ①湯本紗衣（鷹栖北野ＸＣ）②竹内（当麻ＸＣスキー少年団）③塚田（当麻ＸＣスキー少年団）▽３年 ①渡辺あすか（鷹栖北野ＸＣ）②谷崎（美瑛クロカン少年団）③平賀（美瑛クロカン少年団）▽４年 ①大内すず（鷹栖北野ＸＣ）②牧野（東川ＸＣ少年団）③田代（鷹栖北野ＸＣ）▽５年 ①浜頭季子（当麻ＸＣスキー少年団）②西銘（富良野麓郷ＸＣ）③古川（東川ＸＣ少年団）▽６年 ①大内うた（鷹栖北野ＸＣ）②渡辺（和寒ＳＳ）③岡沢（神居伊の沢ＸＣ）◇中学生 ①荒木彩花（富良野麓郷）②北山（東光ＸＣ）③浜頭（当麻ＸＣスキー少年団）
◆スキー 第３６回たかすオオカミの里北野クロスカントリー大会（１８日・パレットヒルズクロスカントリー特設コース）
2026/01/27
