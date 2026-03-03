【男子】①高崎太祐（ＭＳＲ）②角谷（留萌ジュニアしじみＲＣ）③長谷川（比布レーシングスキークラブ）④戸田（夕張ＴＳＯレーシング）⑤寺島（名寄ピヤシリアルペンスキー少年団）⑥外山（留萌ジュニアしじみＲＣ）
【女子】①北田優花（ライジングアルペンスキーチーム）②玉川（ライジングアルペンスキーチーム）③村井（アキラトップチーム）④佐々木（ニセコＪＳＴ）⑤川口（旭川ジュニアアルペンチーム）⑥北川（札幌アルペンスキースポーツ少年団）
◆スキー 旭川ユーススーパー大回転大会Ｋ１第２戦（１日・カムイスキーリンクス）
2026/03/03
