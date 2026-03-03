　【男子】①黒田一咲（長沼マオイレーシング）②成田（玉越ストリームレーシング）③松本（群馬嬬恋中）④ピッカリング（北広島ＪＡＳ）⑤大石（東京和泉中）⑥佐竹（札幌ＳＳプロダクツスキーチーム）
　【女子】①大黒真優（札幌琴似中）②堤（三笠レーシングチーム）③佐々木（ニセコＪＳＴ）④上野（富山井波中）⑤鈴木（東京青山学院中等部）⑥水尾（遠軽高）