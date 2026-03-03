【男子】◇小学生▽１年 ①西山夏己（留萌ＸＣ）②長田（留萌ＸＣ）③成沢（留萌ＸＣ）▽２年 ①大内景達（鷹栖北野ＸＣ）②浜頭（当麻ＸＣ）③古川（東川ＸＣ）▽３年 ①紺野翔太（名寄ＸＣ）②西山（留萌ＸＣ）③佐々木（鷹栖北野ＸＣ）▽４年 ①木村虎道（留萌ＸＣ）②永井（名寄ＸＣ）③茶谷（上富良野ＸＣ）▽５年 ①井上旺大（名寄ＸＣ）②中道（和寒ＳＳ）③五十嵐（東川ＸＣ）▽６年 ①北川凛次（名寄ＸＣ）②紺野（名寄ＸＣ）③高橋（東川ＸＣ）◇中学生 ①中屋稀皓（東神楽）②中道（和寒）③松島（東神楽）
【女子】◇小学生▽１年 ①小野菫（富良野鳥沼ＸＣ）▽２年 ①中山陽葵（士別ＸＣ）②武田（留萌ＸＣ）③竹内（当麻ＸＣ）▽３年 ①渡辺あすか（鷹栖北野ＸＣ）②平賀（美瑛ＸＣ）③谷崎（美瑛ＸＣ）▽４年 ①大内すず（鷹栖北野ＸＣ）②尾作（留萌ＸＣ）③牧野（東川ＸＣ）▽５年 ①浜頭季子（当麻ＸＣ）②中山（士別ＸＣ）③西銘（富良野麓郷ＸＣ）▽６年 ①大内うた（鷹栖北野ＸＣ）②渡辺（和寒ＳＳ）③岡沢（神居伊の沢ＸＣ）◇中学生 ①阿部七海（留萌港南）②大箸（神居伊の沢ＸＣ）③越田（留萌ＸＣ）
【男女混合】▽小学生リレー ①鷹栖北野ＸＣ―Ａ②神居伊の沢ＸＣ・和寒ＸＣ③留萌ＸＣ④鷹栖北野ＸＣ―Ｂ⑤富良野鳥沼ＸＣ
◆スキー 第４９回当麻クロスカントリー大会（２月２２日・当麻開明清水山クロスカントリーコース）
