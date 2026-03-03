▽１回戦 帯広畜産大５―１酪農学園大アイスバーグ、旭川エンジェルス８―０釧路公立大、北大５―３網走シューティングスターズ、苫小牧ＳＷＥＥＰ８―０道教大釧路▽準決勝 帯広畜産大３―０旭川エンジェルス、苫小牧ＳＷＥＥＰ８―１北大▽決勝 苫小牧ＳＷＥＥＰ５―０帯広畜産大▽３・４位決定戦 北大１３―２旭川エンジェルス