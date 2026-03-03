　【男子】▽１年　①谷祐真（広陵）②清水（東神楽）③竹内（富良野東）③吉田（緑が丘）⑤小野寺（東陽）⑤辻（神楽）⑤石坂（当麻）⑤戸井（上富良野）▽２年　①粟田尊（緑が丘）②尾野（旭川）③坂田（旭川）③岡本（中央）⑤武藤（旭川）⑤千葉（士別南）⑤石田（富良野東）⑤高山（風連）
　【女子】▽１年　①佐藤璃音（永山南）②伊藤（北門）③嵯峨（緑が丘）③石黒（緑が丘）⑤冝寿次（緑が丘）⑤畦地（東神楽）⑤菅原（士別南）⑤岡村（東神楽）▽２年　①清水結衣（東神楽）②門脇（緑が丘）③浜頭（東神楽）③竹口（緑が丘）⑤入場（永山南）⑤宇佐美（富良野東）⑤工藤（六合）⑤小林（旭川）