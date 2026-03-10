【男子】◇シングルス▽低学年 ①荻原大知（円山クラブ）②樋田（函館アカデミー）③宮島（イーヴスジュニア）③鈴木（円山クラブ）▽高学年 ①長沢琉生（エレッズ旭川）②井上（野幌クラブ）③日向寺（千歳少年団）③竹花（ＡＭＡＴＡＫＵ）◇ダブルス ①長沢琉生・本間葵大（エレッズ旭川）②本間・竹中（日高ジュニア・恵庭柏）③竹花・田沢（ＡＭＡＴＡＫＵ・個人）③佐藤・樋田（ＴＮＴ卓球ラボ・函館アカデミー）
【女子】◇シングルス▽低学年 ①鈴木有咲（菊卓会）②枳殻（ＮＩＷＡＴＡＫＵ）③太田（美唄スタージュニア）③小野（札内クラブ）▽高学年 ①井上詩月（野幌クラブ）②伊藤怜（エレッズ旭川）③伊藤莉（エレッズ旭川）③但木（ＴＮＴ卓球ラボ）◇ダブルス ①但木一葉・岡咲良（ＴＮＴ卓球ラボ・エレッズ旭川）②志田・三橋（恵庭柏クラブ）③伊藤怜・伊藤莉（エレッズ旭川）③木村・井上（けんぶちジュニア・野幌クラブ）
◆卓球 第５回小学生オープン旭川大会（７日・鷹栖町総合体育館）
2026/03/10
【男子】◇シングルス▽低学年 ①荻原大知（円山クラブ）②樋田（函館アカデミー）③宮島（イーヴスジュニア）③鈴木（円山クラブ）▽高学年 ①長沢琉生（エレッズ旭川）②井上（野幌クラブ）③日向寺（千歳少年団）③竹花（ＡＭＡＴＡＫＵ）◇ダブルス ①長沢琉生・本間葵大（エレッズ旭川）②本間・竹中（日高ジュニア・恵庭柏）③竹花・田沢（ＡＭＡＴＡＫＵ・個人）③佐藤・樋田（ＴＮＴ卓球ラボ・函館アカデミー）
スポーツの記録separator今週の紙面から 最新の記事
- 旭龍谷、６年ぶり大舞台へ 全国高校柔道選手権大会
- 旭川サンリバーズ３位 旭川アイスホッケー連盟会長杯小学生大会
- ２日間で１３４３人が参加 バーサーロペット・ジャパン
- ◆テニス 旭川室内ダブルス大会（７、８日・和寒町総合体育館）
- ◆ソフトテニス 第４６回北海道選抜インドア旭川大会（８日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆バドミントン 第４８回高校学年別大会兼ＦＤ杯大会（７日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆バレーボール 第８０回旭川市民体育大会一般９人制（８日・比布町体育館）
- ◆ソフトバレーボール 旭川親睦大会（８日・大成市民センター体育館）
- ◆卓球 第５回小学生オープン旭川大会（７日・鷹栖町総合体育館）
- ◆卓球 第２２４回旭川春光大会（１日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
- ◆アイスホッケー 旭川アイスホッケー連盟会長杯争奪第４０回小学生大会（７、８日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆アイスホッケー 第３１回旭川アイスホッケー連盟会長杯争奪大学生大会（２月２７日～３月１日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆アイスホッケー 第４６回旭川市長杯大会（３～５日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆スキー 北海道新聞社杯第３８回全国高校選抜大会（２月２１、２２日・カムイスキーリンクス）