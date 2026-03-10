【男子】◇シングルス▽低学年 ①荻原大知（円山クラブ）②樋田（函館アカデミー）③宮島（イーヴスジュニア）③鈴木（円山クラブ）▽高学年 ①長沢琉生（エレッズ旭川）②井上（野幌クラブ）③日向寺（千歳少年団）③竹花（ＡＭＡＴＡＫＵ）◇ダブルス ①長沢琉生・本間葵大（エレッズ旭川）②本間・竹中（日高ジュニア・恵庭柏）③竹花・田沢（ＡＭＡＴＡＫＵ・個人）③佐藤・樋田（ＴＮＴ卓球ラボ・函館アカデミー）

【女子】◇シングルス▽低学年 ①鈴木有咲（菊卓会）②枳殻（ＮＩＷＡＴＡＫＵ）③太田（美唄スタージュニア）③小野（札内クラブ）▽高学年 ①井上詩月（野幌クラブ）②伊藤怜（エレッズ旭川）③伊藤莉（エレッズ旭川）③但木（ＴＮＴ卓球ラボ）◇ダブルス ①但木一葉・岡咲良（ＴＮＴ卓球ラボ・エレッズ旭川）②志田・三橋（恵庭柏クラブ）③伊藤怜・伊藤莉（エレッズ旭川）③木村・井上（けんぶちジュニア・野幌クラブ）