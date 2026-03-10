　▽レギュラークラス　①Ｆ４（旭川）②ＡＤＦ―Ａ（旭川）③バボちゃんズ（旭川）④ＨＯＲＩＺＯＮ（士別）⑤ＧＲＲ（旭川）⑥ＡＤＦ―Ｂ（旭川）⑦ＳＳＶＣ（士別）⑧ＡＤＦ―Ｚ（旭川）
　▽チャレンジクラス　①ハイボール（士別）②ハイボールⅡ（士別）③５・５ミリベニアーズ（旭川）④ＬＯＶＥ＆Ｐｅａｃｅ（旭川）⑤ナースのお仕事（旭川）⑥ハイボールⅢ（旭川）⑦旭川黄連雀（旭川）