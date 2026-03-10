　【男子】▽１回戦　士別九十九会２―０北海道夢創塾、ＣＨＵ―ＢＡＫＵ北海道２―０旭川クラブＭ、ぴっぷ紙風船２―０金八クラブ▽準決勝　旭川クラブ２―０士別九十九会、ぴっぷ紙風船２―１ＣＨＵ―ＢＡＫＵホッカイドウ▽決勝　旭川クラブ２―０ぴっぷ紙風船
　【女子】▽１回戦　アクア２―０チーム上川、エルフィー２―０ＵＮＩＴＹ、ＣＯＬＯＲＢＡＬＬ２―０ルーキーズ、旭川クラブ２―０旭川市役所▽▽準決勝　エルフィー２―０アクア、ＣＯＬＯＲＢＡＬＬ２―０旭川クラブ▽決勝　ＣＯＬＯＲＢＡＬＬ２―０エルフィー