【男子】◇１年▽１部 ①川田陽太（旭実）②時田（旭実）③坂東（旭商）③漆原（旭工）▽２部 ①山本愛斗（旭永嶺）②酒井（旭農）③村井（旭西）③神田（旭実）◇２年▽１部 ①阿部泰士（旭実）②西岡（旭実）③高柳（旭龍谷）③金沢（旭実）▽２部 ①今井蒼之助（旭西）②長瀬（旭実）③物井（旭北）③鈴木（旭北）
【女子】◇１年▽１部 ①伊藤澪来（旭商）②中村（旭実）③石垣（旭商）③岡田（旭商）▽２部 ①梶沼優（旭東）②北川（旭永嶺）③橋向（旭永嶺）③金山（苫前商）◇２年▽１部 ①阿部天音（旭商）②谷口（旭実）③二階堂（旭商）③菅野（旭商）▽２部 ①伊藤穂乃花（富良野）②仲条（富良野）③白瀬（旭藤星）③庄司（旭藤星）
◆バドミントン 第４８回高校学年別大会兼ＦＤ杯大会（７日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
2026/03/10
