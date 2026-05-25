【男子】▽１００㍍ ①藤矢拓馬（旭志峯）１０秒８３②高田一颯（旭志峯）③毛内宙（旭龍谷）▽２００㍍ ①藤矢拓馬（旭志峯）２２秒１５②村瀬夏絆（旭北）③高田一颯（旭志峯）▽４００㍍ ①藤矢拓馬（旭志峯）４９秒０５②菅原陽也（旭志峯）③中村洸矢（旭西）▽８００㍍ ①江花翔太（旭東）２分０９秒３４②渡部伶人（旭志峯）③古賀雄大（旭志峯）▽１５００㍍ ①吉田柊汰（留萌）４分１５秒２３②中村琉來（旭西）③淺野愛翔（旭東）▽５０００㍍ ①山川一樹（富良野）１６分２０秒８３②田代奏太（旭東）③村上蒼空（旭工）▽１１０㍍障害 ①佐藤昊（旭志峯）１５秒８３②田中理人（旭東）③村上雄琉（旭北）▽４００㍍障害 ①菅原陽也（旭志峯）５５秒４１②鎌田亜津煌（旭龍谷）③佐藤昊（旭志峯）▽３０００㍍障害 ①吉田柊汰（留萌）９分４４秒８４②中村琉來（旭西）③山川一樹（富良野）▽５０００㍍競歩 ①奥山瑛斗（旭北）２５分１３秒３５②高田暁冬（旭東）③赤澤太一（旭南）▽４００㍍リレー ①旭志峯４１秒８５②旭龍谷③旭北▽１６００㍍リレー ①旭志峯３分２０秒７０②旭龍谷③旭北▽走り高跳び ①蝦名優斗（羽幌）１㍍８８②中村洸矢（旭西）③畠山朋也（旭東）▽棒高跳び ①吉村武翔（旭龍谷）４㍍２０②尾山太一（旭龍谷）③半澤環汰（旭龍谷）▽走り幅跳び ①鎌田亜津煌（旭龍谷）６㍍６９②日比生温（旭北）②加藤椿（旭志峯）▽三段跳び ①福士颯太（羽幌）１３㍍４６②阿部匠真（旭志峯）③松本悠幹（旭東）▽砲丸投げ ①平間礼斗（旭志峯）１１㍍４０②西村陽生（上川）③西尾宗真（上川）▽円盤投げ ①中野愛琉（留萌）３２㍍２６②平間礼斗（旭志峯）③西村陽生（上川）▽ハンマー投げ ①平間礼斗（旭志峯）４４㍍１４②中野愛琉（留萌）③山田夕煌（旭工）▽やり投げ ①西村陽生（上川）５１㍍９９②江花翔太（旭東）③花井瑛音（羽幌）▽８種競技 ①鈴木晴士（旭志峯）４８１０点②竹村未来翔（旭志峯）③勝見洸太（旭東）

◇学校対抗▽トラック ①旭志峯１２７点②旭東６８点③旭北５０点④旭龍谷４７点⑤富良野４６点⑥旭西３７点⑦留萌１７点⑧旭工１２点▽フィールド ①旭志峯６１点②旭龍谷４１点③上川３９点④羽幌２５点⑤旭工２４点⑥旭東２３点⑦留萌１６点⑧旭北１６点▽総合 ①旭志峯２０３点②旭東９７点③旭龍谷８８点④旭北６６点⑤富良野６１点⑥旭西４５点⑦上川３９点⑧旭工３６点

【女子】▽１００㍍ ①田村実夢（旭志峯）１２秒２０②河本由愛（旭志峯）③河本怜愛（旭志峯）▽２００㍍ ①田村実夢（旭志峯）２４秒６５②河本由愛（旭志峯）③河本怜愛（旭志峯）▽４００㍍ ①猪股結菜（旭志峯）５８秒３６②菊地華恋（旭志峯）③赤沼萠依颯（旭龍谷）▽８００㍍ ①鳴海詩音（旭龍谷）２分１５秒８２②菊地華恋（旭志峯）③人見仁菜（旭龍谷）▽１５００㍍ ①久保柑奈（旭龍谷）４分４２秒５１②福井梨央（旭龍谷）③山田莉央（旭龍谷）▽３０００㍍ ①朝倉萌衣（旭龍谷）１０分０７秒１２②山田莉央（旭龍谷）③金子心乃（旭龍谷）▽１００㍍障害 ①田村実夢（旭志峯）１３秒７５＝大会新、道北高校新②山内咲耶（旭志峯）③村上日咲（旭西）▽４００㍍障害 ①藤原美結（旭志峯）１分０３秒７０②松本結菜（旭志峯）③菅心海（旭東）▽５０００㍍競歩 ①田村愛夢（旭志峯）４８分３９秒７３②高澤結衣（旭商）▽４００㍍リレー ①旭志峯４６秒５４②旭龍谷③旭東▽１６００㍍リレー ①旭志峯（藤原美結、猪股結菜、河本由愛、田村実夢）３分４６秒８３＝大会新②旭龍谷③旭西▽走り高跳び ①川初虹恋（旭志峯）１㍍５５②佐藤希乃羽（旭志峯）③渡辺菜瑚（旭志峯）▽棒高跳び ①森下心咲（旭東）２㍍３０②山崎純佳（旭東）▽走り幅跳び ①塚越美琶（旭志峯）５㍍５０②竹内美羽（旭北）③加藤星桜（旭志峯）▽三段跳び ①加藤星桜（旭志峯）１１㍍４０＝大会新②茂利芽依（旭北）③丹羽らん（旭龍谷）▽砲丸投げ ①松本望生（旭志峯）１１㍍６４②丹羽咲空（旭志峯）③田中そら（旭明成）▽円盤投げ ①松本望生（旭志峯）３８㍍７７②丹羽咲空（旭志峯）③阿部美波（留萌）▽ハンマー投げ ①松本望生（旭志峯）３５㍍８１②阿部美波（留萌）③南部理緒那（羽幌）▽やり投げ ①丹羽咲空（旭志峯）３８㍍４０②小原礼藍（旭東）③村山はな（旭龍谷）▽７種競技 ①藤原美結（旭志峯）３９２５点②山内咲耶（旭志峯）③村山はな（旭龍谷）

◇学校対抗▽トラック ①旭志峯１５０点②旭龍谷１１８点③旭東３０点④旭商２０点⑤旭西１８点⑥旭北１５点⑦富良野１０点⑧旭南５点▽フィールド ①旭志峯１０４点②旭東３１点③旭龍谷３１点④旭北２１点⑤旭明成１５点⑥羽幌１４点⑦留萌１３点⑧旭西１２点▽総合 ①旭志峯２６５点②旭龍谷１３４点③旭東５９点④旭北３５点⑤旭西３０点⑥旭商２１点⑦羽幌１７点⑧旭明成１５点

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