【男子】▽１回戦 旭東１―０旭北、旭南５―１旭永嶺、旭工２―１富良野、旭志峯６―０旭農、旭西４―０旭高専、旭龍谷１―０留萌、旭明成６―０旭商▽２回戦 旭実４―０旭東、旭南６―３旭工、旭志峯３―０旭西、旭龍谷１―１（ＰＫ２―１）旭明成▽準決勝 旭実１７―１旭南、旭志峯２―０旭龍谷▽決勝 旭実６―０旭志峯

【女子】▽決勝 旭実９―０旭南

弓道（２１、２２日・市弓道場誠心館）

【男子】▽団体 ①旭志峯②旭農③旭実▽個人 ①桑原基次（旭農）②塚田斗真（旭実）③金野陽斗（旭永嶺）④小泉龍希（旭志峯）⑤瀬川武丸（留萌）⑥岡田祥吾（旭農）

【女子】▽団体 ①旭農②旭南③旭永嶺▽個人 ①平中木陽（旭実）②田中心彩（旭農）③佐藤千紗（旭南）④山﨑彩由佳（旭南）⑤谷口由希菜（旭商）⑥髙嶋陽葵（旭永嶺）

剣道（２０～２２日・東光公園武道館）

【男子】▽団体 ①旭永嶺②旭北③旭志峯④旭龍谷⑤旭商▽個人 ①日沼航大（旭龍谷）②岡本龍昌（旭龍谷）③羽田汰雅（旭龍谷）④鈴木劉備（旭永嶺）⑤唐﨑太陽（旭龍谷）⑥前山悠星（旭志峯）⑦平田怜央（旭北）⑧上村虎生（旭永嶺）

【女子】▽団体 ①旭龍谷②旭永嶺③旭商▽個人 ①今井美桜（旭龍谷）②森下紗羽（旭北）③見延真佳（旭永嶺）④吉田陽和（旭龍谷）⑤城山梗佳（旭龍谷）⑥土佐楓羽織（旭龍谷）⑦中野玲来（旭永嶺）⑧上田綾音（旭龍谷）

空手道（２３日・留萌高体育館）

【男子】▽組手 ①横澤廉翔（旭東）②児嶋海（旭永嶺）③大迫功輝（旭東）③三村駿太（旭工）

▽形 ①大迫功輝（旭東）②佐々木優弥（旭西）③小森駿（旭龍谷）③後藤或斗（旭工）

【女子】▽組手 ①島崎かなり（留萌）②中越凜心（旭永嶺）③樋口海姫（旭西）

▽形 ①佐藤悠來（旭北）②赤間葉彩（旭永嶺）③中越凜心（旭永嶺）

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