【男子】

◇小学生▽１００㍍ ①井上旺大（ＲｙｕｋｏｋｕＡＣ）１３秒８７②梶原（ＲｙｕｋｏｋｕＡＣ）③谷（ＲｙｕｋｏｋｕＡＣ）▽８００㍍ ①井上遥斗（オホーツクキッズ）２分３９秒３６②中村（陸別小）③大久保（美幌ＲＣ）▽１５００㍍ ①井上旺大（ＲｙｕｋｏｋｕＡＣ）４分５５秒５２②中村（陸別小）③髙橋（十勝陸協）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団５６秒９７②遠軽えくしあＲＣ▽走り幅跳び ①佐々木悠成（留萌ＡＣ）３㍍９７②一宮（神居東陸上少年団）③川村（本別陸上少年団）

◇中学生▽１１０㍍障害 ①藤原勇仁（神居東）１６秒４３②眞鍋（滝川明苑）③氏原（留萌）▽砲丸投げ ①加藤健太郎（釧教大付属）１４㍍３６②高橋（上富良野）③登藤（釧教大付属）▽円盤投げ ①登藤慶吾（釧教大付属）３１㍍４９②加藤（釧教大付属）③藤田（緑が丘）

◇高校・一般▽１００㍍ ①森山塁生（旭教大）１０秒７３②大島（旭医大）③黒澤（東神楽町陸上クラブ）▽２００㍍ ①大島康生（旭医大）２２秒０７②白梅（旭龍谷）③竹村（旭志峯）▽４００㍍ ①浦野雄斗（滝川西）５１秒４１②三好（旭志峯）③志賀（旭志峯）▽８００㍍ ①渡部伶人（旭志峯）２分０３秒６６②淺野（旭東）③黒木（富良野東中）▽１５００㍍ ①吉田柊汰（留萌高）②八代（滝川西）③西野（旭教大）▽３０００㍍ ①吉田柊汰（留萌高）８分５９秒１７②馬場（滝川西）③村上（旭工）▽５０００㍍ ①太田朝陽（旭北）１７分１７秒１３②荒井（滝川西）③垣本（道北陸協）▽１１０㍍Ｊ障害 ①村上威吹（雄武高）１４秒５６②片川（雄武高）▽１１０㍍障害 ①大佐賀祥（ＶｏｃｃｏＡＣ）１５秒１６②佐藤（旭志峯）③成田（旭永嶺）▽４００㍍障害 ①篠原ラピス真（旭医大）１分００秒６８②伊藤（羽幌高）③中村（旭龍谷）▽走り高跳び ①瀬戸珀斗（旭教大）１㍍９０②中村（旭西）③氏原（留萌中）▽棒高跳び ①吉村武翔（旭龍谷）３㍍３０②尾山（旭龍谷）③白取（広陵中）

▽走り幅跳び ①加藤椿（旭志峯）６㍍３６②中西（ＡＦＡＰ）③並河（旭志峯）▽三段跳び ①日比生温（旭北）１３㍍６３②齋藤（旭龍谷）③西（旭教大）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①政所絢地（滝川西）１０㍍５７②佐々木（雄武高）③寺山（旭実）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①梶浦蓮（旭医大）３６㍍８９②山本（道北陸協）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①長田将季（雄武高）２９㍍４５②小野 （雄武高）③中野（留萌高）▽ハンマー投げ（６・０００㌔） ①遠藤琥珀（国際武道大）６３㍍４８②平間（旭志峯）③手嶋（雄武高）▽ハンマー投げ（７・２６０㌔） ①和田晴棋（道北陸協）３５㍍８９▽やり投げ ①岩本創真（ＡＬＬ）５３㍍６２②奥山（雄武高）③瀧田（旭工）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①井上愛（士別小）１３秒９２②小松（芽室陸上少年団）③辻村（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①鎌倉英（神居東陸上少年団）２分３７秒５０②岡田（枝幸陸上クラブ）③中山（上士別小）▽４００㍍リレー ①ＲｙｕｋｏｋｕＡＣ―Ｃ１分０２秒６５②愛宕ＡＣ③愛宕ＡＣ―Ｂ▽走り幅跳び ①岡田望恵（枝幸陸上クラブ）４㍍２６②辻村（旭川ＡＣ）③北川（なよろＪＡＣ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①石塚希歩（富良野東）１６秒３７②髙橋（旭川ＡＣ）③赤坂（旭川ＡＣ）▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）１２㍍３４②幅田（Ｗｏｒｌｄ Ｒｏｔａｔｉｏｎ）③河本（旭志峯）

◇高校・一般▽１００㍍ ①山崎心愛（日体大）１２秒２９ ②坂口（立命館慶祥）③菊地（旭志峯）▽２００㍍ ①菊地華恋（旭志峯）２６秒４８②酒井（旭龍谷）③島影（旭教大）▽４００㍍ ①酒井梨帆（旭龍谷）５９秒３０②石川（旭川ＴＲＣ）③人見（旭龍谷）▽８００㍍ ①篠田ひまり（旭龍谷）２分１９秒６７②人見（旭龍谷）③中村（旭志峯）▽１５００㍍ ①細川瑠花（旭龍谷）４分５１秒４７②中川（旭龍谷）③篠田（旭龍谷） ▽３０００㍍ ①斧原楓（旭医大）１５分４０秒７５▽１００㍍Ｙ障害 ①坂口仁心（立命館慶祥）１４秒６３②山内（旭志峯）▽４００㍍障害 ①宮下柚音（旭南）１分１６秒１５②武田（旭実）▽走り高跳び ①川初虹恋（旭志峯）１㍍６１②山内（旭志峯）③八木（旭志峯）▽棒高跳び ①臼井爽乃（広陵中）２㍍００②森下（旭東）③橋本（広陵中）▽走り幅跳び ①竹内美羽（旭北）５㍍１５②川嶋（旭龍谷）③丹羽（旭龍谷）▽三段跳び ①加藤星桜（旭志峯）１１㍍１９②丹羽（旭龍谷）③佐藤（旭志峯）▽砲丸投げ ①松本望生（旭志峯）１１㍍１８②江口（旭西）③佐藤（滝川西）▽円盤投げ ①幅田羚愛（Ｗｏｒｌｄ Ｒｏｔａｔｉｏｎ）２４㍍１０②田崎（旭北）③佐々木（雄武高）▽ハンマー投げ ①島谷杏菜（雄武高）２９㍍７７②大竹（滝川西）③佐藤（滝川西）▽やり投げ ①村山はな（旭龍谷）３２㍍０８②栗林（羽幌高）③最相（旭明成）

【男女混合】▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団１分０２秒１７

あさひかわ新聞では、地域のスポーツ記事を毎週発行しています

その他スポーツ情報を月額1,260円で読む

電子版はこちら