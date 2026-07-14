◇１部▽Ａ ①佐々木小梅（あすなろ）②三浦（フリーダム）▽Ｂ ①太田真理（花咲）②伊藤（フリーダム）▽Ｃ ①田中みえ子（個人）②西森（卓翔）▽Ｄ ①金田佳代（フリーダム）②谷川（あすなろ）▽Ｅ ①山崎栄子（卓翔）②矢吹（チャレンジ）▽Ｆ ①草創富美子（花咲）②佐々木（あすなろ）
◇２部▽Ａ ①千葉由美（あたご）②中川（チャレンジ）▽Ｂ ①木下和子（陵雲）②松井（あたご）▽Ｃ ①大泉みさえ（チョレイな女達）②角谷（あすなろ）▽Ｄ ①久保明子（グランマ）②辻（クローバー）▽Ｅ ①木南美由紀（フリーダム）②佐々木（やよい）▽Ｆ ①深貝ヒトミ（卓翔）②大槻（チャレンジ）
◇３部▽Ａ ①堀川久美子（アッシュ）②田中（グランマ）▽Ｂ ①高崎治代（永山サークル）②武藤（あたご）▽Ｃ ①福井智美（あたご）②太田（陵雲）
◇４部▽Ａ ①佐々木笑子（永山）②小玉（あたご）▽Ｂ ①水戸悦子（あたご）②新田（ひまわり）▽Ｃ ①飯田ふじ子（ひまわり）②長谷川（アッシュ）▽Ｄ ①山崎真奈美（エレッズ）②江波（ひまわり）
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