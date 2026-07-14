　◇１部▽Ａ　①佐々木小梅（あすなろ）②三浦（フリーダム）▽Ｂ　①太田真理（花咲）②伊藤（フリーダム）▽Ｃ　①田中みえ子（個人）②西森（卓翔）▽Ｄ　①金田佳代（フリーダム）②谷川（あすなろ）▽Ｅ　①山崎栄子（卓翔）②矢吹（チャレンジ）▽Ｆ　①草創富美子（花咲）②佐々木（あすなろ）
　◇２部▽Ａ　①千葉由美（あたご）②中川（チャレンジ）▽Ｂ　①木下和子（陵雲）②松井（あたご）▽Ｃ　①大泉みさえ（チョレイな女達）②角谷（あすなろ）▽Ｄ　①久保明子（グランマ）②辻（クローバー）▽Ｅ　①木南美由紀（フリーダム）②佐々木（やよい）▽Ｆ　①深貝ヒトミ（卓翔）②大槻（チャレンジ）
　◇３部▽Ａ　①堀川久美子（アッシュ）②田中（グランマ）▽Ｂ　①高崎治代（永山サークル）②武藤（あたご）▽Ｃ　①福井智美（あたご）②太田（陵雲）
　◇４部▽Ａ　①佐々木笑子（永山）②小玉（あたご）▽Ｂ　①水戸悦子（あたご）②新田（ひまわり）▽Ｃ　①飯田ふじ子（ひまわり）②長谷川（アッシュ）▽Ｄ　①山崎真奈美（エレッズ）②江波（ひまわり）

 

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