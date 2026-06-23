■お知らせ 2010年11月2日号から「元・編集長の直言」は部分のみ公開いたします。

旭川デンマーク協会設立三十周年記念研修旅行（五月十一～十九日）、スウェーデン・デンマーク紀行のつづき。

旅の五日目の十五日、早起きして鉄道でデンマーク・コペンハーゲンへ向かう。午前五時三分、ストックホルム中央駅発の電車に、十人全員、大きなスーツケースを持って乗り込んだ。デンマークとの国境の町・マルメまで六時間ほどの鉄道の旅だ。運賃は、二等の朝食付きで一万五千四百五十円。電車には食堂車が連結されていて、そこでサンドイッチとアップルジュース、熱いコーヒーを受け取り、座席に着いた。広いシート。二等でこんなに居心地が良いんだから、一等はどんなだろう…。

鉄道の旅は、やっぱりいい。車窓には、ヨットやボートが係留された大小の湖が次々に現れる。酪農王国スウェーデンの農業地帯の風景が広がる。牧場に建つ住宅や畜舎の壁の多くは濃い小豆色。白い縁取りがしてあって、三角屋根にはレンガ造りの煙突が必ずある。絵本に出てくるような、うっとりする景色。農業を営む人たちの豊かな暮らしの日々が目に見えるようだ。

聞けば、世界で最も厳しい動物保護法を持つ“アニマルウェルフェア（動物福祉）の先進国”スウェーデンの酪農は「世界一牛にやさしい」のだそうだ。牛は夏の間、一日六時間（地域によって異なる）は放牧される「権利」を持っているとのこと。車窓からは、放牧されている牛はあまり見られなかったが、冬の終わりに「放牧祭り」のようなイベントも開かれるというから、放牧の時季はもう少し後なのかも知れないな。

（全文は本紙または電子版でご覧ください）

（工藤 稔）

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