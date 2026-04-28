視覚障がい者らが外出を楽しむための企画「みんなで一緒にあさひかわ北彩都ガーデン散策を楽しもう！」が、五月九日（土）午後一時半から行われます。ロービジョンケア旭川の主催。

主催団体は、視覚障がい者とその家族、医療福祉関係者、興味関心のある人を対象に、奇数月に一度、視覚障がい者が過ごしやすくなるための情報交換をする「サロン」や、当事者らが外出を楽しむ企画を開催しています。今回はその一環として、北彩都ガーデンを散策します。

目の不自由な人が外出を楽しむには、援助が必要になるため、行うことになりました。視覚障がい当事者で、サポートが必要な人には、手引き誘導などを行うサポーターが付き添います。

集合場所は、障がい者福祉センターおぴった（宮前一ノ三）二階会議室一。参加費は百円です。帽子や汗拭きタオル、飲み物を用意してください。雨天時には、事務局がお菓子を用意し、フリートークを行います。

参加を希望する人は三十日（木）までに申し込みを。視覚障がい者のサポートを行う人も募集しています。

申し込み・問い合わせは、同団体代表の舘石昌浩さん（メール、spdz7mw9@woody.ocn.ne.jp、TEL ０９０―１３５０―５６００）まで。

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