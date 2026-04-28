ユーフォニアム奏者の竹内広三さんとピアニストの田中三佳さんによる「ユーフォニアムコンサート２０２６ in Ａｓａｈｉｋａｗａ」が五月九日（土）午後二時から、神楽公民館（神楽三ノ六）の木楽輪で開かれます。実行委員会の主催。

二人は旭川市出身。竹内さんは、一九七九年に陸上自衛隊北部方面音楽隊に入隊しました。九九年にシドニーで行われた「Ｔｕｂａ Ｍａｎｉａ」に出演。二〇〇一年に、ジョージア州ヴァルドスタ大学にゲストアーティストとして招待され、初の海外リサイタルを行い、好評を博しました。現在は、三十九年間務めた陸上自衛隊を退職し、ユーフォニアム奏者や吹奏楽・金管楽器の指導者として、多くの演奏者を育てています。

田中さんは、札幌大谷短期大学卒。在学中に、札幌市民芸術祭新人音楽会に出演しました。卒業後は、札幌交響楽団と東京フィルハーモニー交響楽団、ＮＨＫ交響楽団のメンバーと共演するなど、多くの演奏会に出演しています。現在は、ソロに限らず、声楽やオペラのコレペティ、管弦楽器とのアンサンブルピアニストとして演奏を続け、音楽の視野を広げる活動に取り組んでいます。

演奏会では、フィリップ・スパーク作曲の「パーティー・ピース」、松浦真沙作曲の「うつせみの夢より」、クロード・Ｔ・スミス作曲の「ロンド」などを、色彩豊かに演奏します。

午後一時半開場。料金は、高校生以下千五百円、一般二千円です。右ＱＲコードから予約できます。

問い合わせは、竹内さん（メール、k_t_euphonium＠yahoo.co.jp、TEL ０９０―６８７５―３５４７）まで。

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