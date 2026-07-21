一般社団法人“人間と性”教育研究協議会（性教協）旭川・上川サークルは、創立記念イベント「学んで広げて仲間を増やそう！～自分・半径５ｍ・地域が変わる包括的性教育～」を、二十五日（土）午後一時から、市民活動交流センター・ココデ（宮前一ノ三）で開催します。

身体に関する知識だけでなく、多様性や公正、差別、暴力、人間関係など、人権に関わることを幅広く学ぶ「包括的性教育」がテーマ。現在全国で大きな注目を集めており、北海道でも旭川市や江別市、美瑛町などで自治体をあげての取り組みが始まっています。

子どもの権利を保障するため、まず大人が学び、地域でつながるきっかけにしてもらおうと企画しました。

イベントは理論講座とクロストークの二部構成。第一部「包括的性教育の基本理念を学ぼう！」では、一般社団法人“人間と性”教育研究協議会幹事の堀川修平さんが講演します。第二部では、教育、医療、行政など各分野で地域に根差した活動を続ける五人が実践事例を紹介し、意見を交わします。登壇者は惠藤由佳さん（小学校養護教諭）、笹川朝子さん（助産院まぐのりあ助産師）、益井康臣さん（上川高校保健体育科教諭）、齋藤麻里さん（性教協北見サークル代表）、目良久美さん（美瑛町教育委員会地域支援コーディネーター）。

午後五時終了予定。定員は百二十人ですが、後日オンラインでアーカイブ配信があります。参加費は一般千円、学生・障がい者手帳を持つ人・二十五歳以下は五百円。アーカイブ配信も同料金です。

参加申し込みは右のＱＲコード（会場参加・オンライン参加別）から。問い合わせはメール（seikyoukyouasahikawakamikawa@gmail.com）へ。

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