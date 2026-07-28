環境活動家・谷口たかひささんの講演会が八月五日（水）午後一時から、鷹栖町北野地区住民センター（同町北野東三ノ二）で開かれます。ぴっぴの森、フリースクールアソビーの共催。

谷口さんは一九八八年、大阪生まれ。日本の大学を卒業後、チェーンストアのエリアマネージャー、アフリカ・ギニアでの学校設立、メガバンク・Ｍ＆Ａ・メディアのコンサルタント、グローバルＩＴ企業の取締役を経験。プラスチック問題と、時間と共に価値が減る地域通貨に取り組むため、ドイツへ移住し起業。二〇一九年、ドイツで気候危機の深刻さを目の当たりにし、「みんなが知れば必ず変わる」をモットーに「地球を守ろう！」を立ち上げ、気候危機の発信や講演を開始しました。

当日は谷口さんが「気候変動と自己肯定感」と題して講演し、気候変動を止められる最後の世代の私たちにできることについて考えます。

主催者は「気候変動と自己肯定感にどんな関係があるかを知っていただくことが第一歩。そして、そこから見えるそれぞれの景色を分かち合えたら嬉しいです」と呼びかけています。

午後零時半開場、同三時終了予定。参加費はカンパ制で、高校生以下無料。定員五十人（要事前申し込み）。申し込みは右のＱＲコードから。 講演会終了後には、交流会（午後三時半～五時、要予約）も行われます。参加費は三百円。参加する場合はマイカップを持参して下さい。託児はありませんが、子連れでも参加できます。問い合わせは湯本さん（TEL ０９０―２８１５―６３８０）へ。

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