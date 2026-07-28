市は、自分たちのアイデアでまちと未来を動かすプログラム「あさひかわミライチェンジプロジェクト」の参加者を募集しています。市経済部産業振興課の主催。

道内で人財育成プログラムを展開する団体「Ｅｚｏｆｒｏｇｓ（エゾフロッグス）」（札幌）と連携し、「起業に興味がある」「学校だけじゃ物足りない」「もっと探究したい」などの思いを持った旭川高校生や大学生が、ビジネスを通して地域や社会の課題解決に取り組む起業家らと触れ合う機会を創出。社会課題の解決に向けたプランニングと、具体的なアクションを起こすための伴走支援を行います。

スケジュールは、八月二十九日（土）、三十日（日）に集中講座を実施。九月～二〇二七年一月にかけて講義と伴走支援を計四回行った後、一月三十一日（日）に成果発表会を開く予定です。

参加無料。定員は十組（個人・チームいずれも可）。参加を希望する人は、八月三日（月）までに応募フォーム（右のＱＲコード）から申し込みを。

問い合わせは、公式ホームページ（https://www.asahikawa-changethefuture.com/）のフォームから。

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