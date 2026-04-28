【男子】◇高校▽２回戦 旭龍谷１２６―４８富良野、旭実９２―６７旭北、旭志峯７４―２７旭藤星、旭工１１９―３５旭南▽準決勝 旭龍谷８７―６２旭実、旭志峯５４―４３旭工▽決勝 旭龍谷６９―６１旭志峯▽３位決定戦 旭工９０―６０旭実▽最優秀選手賞 片川瑛太（旭龍谷）

◇一般▽１回戦 旭川キシイ１０２―ＲＥＡＬＭ、旭川籠球クラブ１２１―５８旭川ドランカーズ、ブリンガーズ１１７―４６旭川神田クラブ▽準決勝 旭川キシイ６３―５９旭川大雪クラブ、ブリンガーズ１１３―７５旭川籠球クラブ▽決勝 旭川キシイ１０７―７３ブリンガーズ▽最優秀選手賞 村越仁哉（旭川キシイ）

【女子】◇高校▽２回戦 旭明成１４０―３２留萌、旭南８７―４４旭北、旭龍谷９７―５０旭商、旭藤星１０７―３５旭東▽準決勝 旭明成１００―３７旭南、旭藤星７６―６９旭龍谷▽決勝 旭明成６０―５９旭藤星▽３位決定戦 旭龍谷７９―６０旭南▽最優秀選手賞 伊藤愛莉（旭明成）

◇一般▽１回戦 旭川篭友会６３―３６ＹＥＬＬ▽決勝 旭川篭友会６７―５３Ｓｐｉｒｉｔ▽最優秀選手賞 玉田那奈（旭川篭友会）

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