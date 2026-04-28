【男子】◇団体▽１回戦 光陽２―１北門、西神楽２―０永山南▽２回戦 ネクサスＢＣ２―０光陽、春光台２―１東陽、東鷹栖２―１東川ＢＣ、緑が丘２―１明星、忠和２―０東明、鷹栖２―０広陵、東光２―０愛宕、東神楽２―０西神楽▽３回戦 ネクサスＢＣ２―０春光台、緑が丘２―０東鷹栖、忠和２―０鷹栖、東神楽２―１東光▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０緑が丘、東神楽２―１忠和▽決勝 ネクサスＢＣ２―０東神楽▽３位決定戦 忠和２―１緑が丘

◇ダブルス ①相馬獅生・山中心惺（ネクサスＢＣ）②相馬瑠・鈴木（ネクサスＢＣ）③樋口・平林（ネクサスＢＣ）④佐々木・太田（忠和）⑤葛西・佐々木（忠和）⑤山田・川向（東陽）⑤太田・桑原（東神楽）⑤谷口・佐々木（東神楽）◇シングルス ①相馬瑠生（ネクサスＢＣ）②相馬獅（ネクサスＢＣ）③鈴木（東神楽）④山中（ネクサスＢＣ）⑤平林（ネクサスＢＣ）⑤田中（東光）⑤鈴木（ネクサスＢＣ）⑤川向（東陽）

【女子】◇団体▽１回戦 東神楽２―０愛宕、広陵２―０永山南、忠和２―０旭教大付属、北門２―０東陽、光陽２―０西神楽、明星２―０東光、東明２―１春光台▽２回戦 ネクサスＢＣ２―０東神楽、広陵２―１忠和、北門２―０光陽、東明３―０明星▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０広陵、北門２―０東明▽決勝 ネクサスＢＣ２―０北門▽３位決定戦 広陵２―１東明

◇ダブルス ①髙畠柚羽・田中杏奈（ネクサスＢＣ）②堰八・和田（ネクサスＢＣ）③日置・宮﨑（ネククサスＢＣ）④和泉・時田（ネクサスＢＣ）⑤広瀬・鈴木（東神楽）⑤田村・堀（ネクサスＢＣ）⑤大西・小笠原（ネクサスＢＣ）⑤三牧・由藤（東明中）◇シングルス ①髙畠柚羽（ネクサスＢＣ）②堀（ネクサスＢＣ）③日置（ネクサスＢＣ）④田中（ネクサスＢＣ）⑤近藤（北門）⑤神野（春光台）⑤宮崎（忠和）⑤和田（ネクサスＢＣ）

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