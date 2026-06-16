…形…

【男女混合】◇幼児 ①日比彩葉（武禅塾）②長谷川（濤豊館）③川端（濤豊館）

【男子】◇小学生▽１年 ①井上結希翔（明仁館）②内海（当和会）③杉山（沖剛柔）▽２年 ①北條蓮（明仁館）②冨樫（未来塾）③村上（魁星舘）▽３年 ①伊東佑（明仁館）②三木（常明館）③土田（未来塾）▽４年 ①上田蓮士（魁星舘）②上田湊（魁星舘）③村上（魁星舘）▽５年 ①陶山陽向（武禅塾）②佐藤根（魁星舘）③小島（和道流）▽６年 ①菊川陽向（常明館）②西澤（常明館）③上田（魁星舘）◇中学生 ①北川流輝（常明館）②熊谷（明仁館）③阿部（濤豊館）④大迫（濤豊館）◇高校 ①大迫功輝（濤豊館）②後藤（濤豊館）③佐々木（濤豊館）◇一般・シニア ①吉田雄飛（誠和旭）②鹿又（沖剛柔）

【女子】◇小学生▽１年 ①長谷川晴香（魁星舘）②丸谷（濤豊館）③中村（魁星舘）▽２年 ①水沢莉央（濤豊館）②長濱（明仁館）③加藤（濤豊館）▽３年 ①佐藤根彩葵（魁星舘）②星（当和会）③西澤（常明館）▽４年 ①菊川真心（常明館）②目黒（ワールド）③内海（当和会）④宍戸（当和会）▽５年 ①田村晶（沖剛柔）②佐藤（常明館）③長谷川（魁星舘）▽６年 ①上野如栞（玄制流）②児玉（玄制流）③鎌倉（ワールド）◇中学生 ①佐藤想亜（常明館）②井元（濤豊館）③藤本（沖剛柔）◇高校 ①佐藤悠來（常明館）②赤間（明仁館）③中越（玄制流）◇シニア ①前田理沙（沖剛柔）②菊池（当和会）③佐藤根（魁星舘）

…組手…

【男女混合】◇幼児 ①日比彩葉（武禅塾）②長谷川（濤豊館）

【男子】◇小学生▽１年 ①井上結希翔（明仁館）②田村（当和会）③鈴木（誠和神）③鈴木（武徳会）▽２年 ①堀口歓多（誠和神）②加藤（誠和神）③北條（明仁館）③加納（誠和神）▽３年 ①石田一護（誠和神）②松本（誠和神）③高橋（沖剛柔）③三木（常明館）▽４年 ①久末将眞（濤豊館）②荒田（玄制流）③上田湊（魁星舘）③上田蓮（魁星舘）▽５年 ①太田葵士（誠和神）②菊池（誠和神）③堀口（誠和神）③佐藤根（魁星舘）▽６年 ①石川大智（魁星舘）②中村（魁星舘）③上田（魁星舘）③三木（常明館）◇中学生 ①川音景都（誠和神）②堀口（誠和神）③阿部（濤豊館）③室岩（ワールド）◇高校 ①大迫功輝（濤豊館）◇一般・シニア ①加藤理大（誠和神）②吉田（誠和旭）③高橋（和道流）

【女子】◇小学生▽１年 ①長谷川晴香（魁星舘）②阿部（濤豊館）③丸谷（濤豊館）③中村（魁星舘）▽２年 ①宮本真衣（誠和神）②水沢（濤豊館）③加藤（濤豊館）▽３年 ①那須ふうか（誠和神）②松田（誠和神）③佐藤根（魁星舘）③川端（濤豊館）▽４年 ①目黒杏実（ワールド）②高橋（濤豊館）▽５年 ①野戸谷愛咲（武徳会）②那須（誠和神）③山本（和道流）③宮本（誠和神）▽６年 ①鎌倉英（ワールド）②上野（玄制流）③児玉（玄制流）③菅澤（ワールド）◇中学生 ①三森聖蘭（武禅塾）②井元（濤豊館）③陶山（武禅塾）③藤本（沖剛柔）◇高校 ①荻原ゆあ（玄制流）②中越（玄制流）

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