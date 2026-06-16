【男子】◇シングルス▽３５歳以上 ①前田浩平（ライジングテニスクラブ）②日比（ＨＴＡ）▽５０歳以上 ①峯岸邦行（恵庭テニス協会）②脇（北見テニス協会）▽５５歳以上 ①竹内一浩（旭川テニス協会）②中村（クラシック）▽６０歳以上 ①太田裕之（Ｇ・Ｔ・Ｏ）②成田（小樽テニス協会）▽６５歳以上 ①工藤秀則（Ｈ・Ｐテニスクラブ）②篠川（旭川テニス協会）▽７０歳以上 ①清水行海（スウィング８９）②土田（札幌テニス協会）▽７５歳以上 ①原田修至（山の手テニスクラブ）②波多野（ライジングＴＣ）

◇ダブルス▽５０歳以上 ①高橋邦彦・渡辺貴士（室蘭テニス協会）②脇・風間（北見テニス協会・恵庭テニス協会）▽５５歳以上 ①曽根克彦・北本賢一（ＥＳＳＣ・ＳＴＣ）②田中・中村（ＳＦＣ・クラシック）▽６０歳以上 ①石塚式美・山本智一（帯広テニス協会）②本田・媚山（室蘭テニス協会・ＴＰジョイ）

▽７０歳以上 ①千葉展義・藤巻秀夫（テニス・ラボ・平岸ロイヤルテニスクラブ）②池田・土田（あけぼのＴＣ・札幌テニス協会）

【女子】◇シングルス▽５５歳以上 ①髙島徳容（旭川テニス協会）②大坂（ＴＥＡＭ３３）▽６０歳以上 ①石岡菜穂子（ライジングテニスクラブ）②森（エルバッハＴＣ）▽６５歳以上 ①酒井まゆみ（旭川テニスパークジョイ）②池田（旭川テニス協会）▽７０歳以上 ①吉田千恵子（旭川テニスパークジョイ）②本間（富良野テニス協会）

◇ダブルス▽５０歳以上 ①大浦明子・玉田かおり（スウィング８９・ＴＥＡＭ３３）②浅利・石川（ライジング・Ｑｕｅｅｎ Ｓｐｏｒｔｓ）▽５５歳以上 ①中垣明子・簗瀬直美（アンビシャスコ―ト・キャロット）②大石・会田（ＫＧセントラルフィットネスクラブ・大空）▽６０歳以上 ①工藤美香・坂部由佳（スウィング８９・ライジングテニスクラブ）②高倉・佐々木（旭川テニス協会・恵庭テニス協会）▽７０歳以上 ①和田朝子・小関絹子（旭川テニス協会・宮の森スポーツ倶楽部）②山崎・臼木（ライジング・旭川テニス協会）

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