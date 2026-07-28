【男女混合】▽幼児 ①橋場鳴（拳流会館）②安田（拳流会館）③向山（拳流会館）

【男子】◇小学生▽１年 ①八重尾理仁（武裕館）②安田（拳流会館）③五十嵐（極真会館錬心道場）▽２年中級 ①藤田凌玖（真空会館）②丸谷（武裕館）③小池（武裕館）▽同上級 ①東野依（拳流会館）②松尾（真空会館）▽３年 ①三浦汰士（真空会館）②平間（闘心會）▽４年 ①工藤徹人（清武館）②新井（闘心會）▽５年初中級 ①関野輝（武裕館）②四戸（真空会館）③西岡（清武館）▽同上級 ①髙谷未来人（闘心會）②髙橋（武裕館）③市丸（拳流会館）▽６年 ①工藤大翔（清武館）②石垣（示正會）③藤原（武裕館）◇中学生▽１年 ①宍戸和弥（極真会館錬心道場）②木下（武裕館）③原（武裕館）▽２・３年 ①高見皇成（真空会館）②千葉（真空会館）③木山（闘心會）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①浮須皆優（示正會）②滝沢（武裕館）③関野（武裕館）▽３年 ①滝沢碧葉（武裕館）②來嶋（清武館）③菊池（闘心會）▽４年 ①秋葉星南（極真会館吉田道場）②山田（武裕館）③古川（拳流会館）▽５・６年 ①秋葉咲来（極真会館吉田道場）②久保（武裕館）③平間（闘心會）◇中学生▽１年 ①坂上千歳（清武館）②來嶋（清武館）▽３年 ①鈴木蒼（清武館）②神馬（清武館）③鎌田（真空会館）

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