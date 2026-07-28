　【男女混合】▽幼児　①橋場鳴（拳流会館）②安田（拳流会館）③向山（拳流会館）
　【男子】◇小学生▽１年　①八重尾理仁（武裕館）②安田（拳流会館）③五十嵐（極真会館錬心道場）▽２年中級　①藤田凌玖（真空会館）②丸谷（武裕館）③小池（武裕館）▽同上級　①東野依（拳流会館）②松尾（真空会館）▽３年　①三浦汰士（真空会館）②平間（闘心會）▽４年　①工藤徹人（清武館）②新井（闘心會）▽５年初中級　①関野輝（武裕館）②四戸（真空会館）③西岡（清武館）▽同上級　①髙谷未来人（闘心會）②髙橋（武裕館）③市丸（拳流会館）▽６年　①工藤大翔（清武館）②石垣（示正會）③藤原（武裕館）◇中学生▽１年　①宍戸和弥（極真会館錬心道場）②木下（武裕館）③原（武裕館）▽２・３年　①高見皇成（真空会館）②千葉（真空会館）③木山（闘心會）
　【女子】◇小学生▽１・２年　①浮須皆優（示正會）②滝沢（武裕館）③関野（武裕館）▽３年　①滝沢碧葉（武裕館）②來嶋（清武館）③菊池（闘心會）▽４年　①秋葉星南（極真会館吉田道場）②山田（武裕館）③古川（拳流会館）▽５・６年　①秋葉咲来（極真会館吉田道場）②久保（武裕館）③平間（闘心會）◇中学生▽１年　①坂上千歳（清武館）②來嶋（清武館）▽３年　①鈴木蒼（清武館）②神馬（清武館）③鎌田（真空会館）

 

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