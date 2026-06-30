画家のＭＩＫＡＧＯＲＯと操・美緒、ねもともとこによる「プライマリー・カラーズ 三人のアート＆イラスト展」が七月二日（木）から、旭川市民ギャラリー（宮下通十一）で開かれます。Ｍｉｋａ＋Ｐａｌｅｔｔｅの主催。

同展は、ＭＩＫＡＧＯＲＯが旭川市に住み始めて十年の節目を迎えたため実施。ＭＩＫＡＧＯＲＯの作品を中心に、長年にわたって親交のある操・美緒と、ねもともとこの作品が並ぶほか、三人のコラボレーション作品を展示します。イベント名の「プライマリー・カラーズ」は日本語で「三原色」。三者三様の自由な色彩や線、質感、世界観が重なり合い、ささやかな夏の彩りを演出します。

会場には水彩や油彩、アクリル、オイルパステルなどの絵画のほか、布・キャンバス・写真プリント作品、オリジナルアートブック、ラフスケッチなど七十点以上が展示されます。

また、四日（土）午後一時から、ライブアートが行われる予定です。東京都と大阪府で店舗を展開する「河内洋画材料店」のオリジナル画材「ビッグオイルパステル」をメインに使用し、出展者と来場者がアイデアを交換しながら作品を仕上げます。参加無料、年齢不問です。

会期は五日（日）まで。入場無料。開場時間は、午前十時から午後五時まで（最終日は午後四時まで）。

問い合わせは、ＭＩＫＡＧＯＲＯ（メール mikagoro@gmail.com）まで。

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