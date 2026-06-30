ボーダレスアートを展示する「買物公園アートさんぽ＋α」が七月二日（木）から、買物公園沿いの飲食店などで開かれます。実行委員会の主催。

長年、障がいのあるアーティストたちを支え、その作品の魅力を発信し続けている菊地雅子さんが二〇二四年に、『北のボーダレスアート』を出版した記念イベントとして行います。市内で障がい者アートを鑑賞できる機会が少ないため、「ふらりと立ち寄ったお店にボーダレスアートが展示してある。しかもその期間にいろんな場所でいろんな作品に出合える」アートイベントを企画しました。道内作家五十人以上の絵画や立体作品を展示します。

展示は同月三十日（木）まで。展示会場は次の通り。

▼まちなかぶんか小屋（七ノ七）▼こども冨貴堂（七ノ八）▼カフェぐすぺり（同）▼ハルニレカフェ（同）▼ｋｉｔａｋｉｔａ ｃｏｍｍｏｎｓ（同）▼日本茶ＣＡＦＥ／和風居酒屋ＷＨＩＺ（五ノ八）▼コミュニティスペース いものこランド（五ノ七）▼旭川フードテラス（同）▼かたるべの森美術館（当麻町伊香牛）▼Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ北海道永山店（永山二ノ十一）▼ギャラリー喫茶遇里夢（東光五ノ四）

また、関連イベントとして、四日（土）午後一時半から、まちなかぶんか小屋（七ノ七）でトークイベント「アートの種まき」（入場無料）、二十五日（土）午前十時から、かたるべの森美術館（当麻町）で「えのぐであそぼう」（参加費五百円）が行われる予定です。

問い合わせは、南宗谷ひだまりの会（TEL ０１６３―62―２７７３）まで。

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