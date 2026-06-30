「詩人 尹東柱（ユンドンジュ）とわたしたち」をテーマにした上映や詩の朗読、歌などの催しが七月十一日（土）午後五時四十五分から、三浦綾子記念文学館（神楽七ノ八）本館ホールで行われます。和寧文化社と詩誌「フラジャイル」の主催。

尹東柱は満州出身の朝鮮人として生まれ、日本の立教大学と同志社大学に留学。朝鮮独立運動に関与した容疑で太平洋戦争中の一九四三年に逮捕され、福岡刑務所で獄死しました。二十七歳の若さでした。彼は暗い時代の孤独な魂に訴えかける美しい詩集『空と風と星の詩』を残しています。

在日無国籍サラム（韓国語で人、人間の意）の詩人・丁章さんよる尹東柱についての講演と動画の上映。詩誌「フラジャイル」の詩人らによる朗読、セシリアぬえさんの歌とピアノの演奏で尹東柱の詩の世界をお届けします。

入場料は千五百円（小中高生は無料）。詳しくは上のＱＲコードから。問い合わせは、和寧文化社（メール waneibunkasha@yahoo.co.jp 、TEL 95―２８８８）かフラジャイル（tao81nozomushibata@gmail.com 、TEL ０９０―３３９６―６６８５）へ。

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