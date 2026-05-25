【男子】◇団体▽１回戦 北門２―１愛宕、西神楽２―０東鷹栖、東陽２―０明星、緑が丘２―０広陵、春光台２―１光陽、東明２―０永山南、忠和２―１東光▽２回戦 ネクサスＢＣ２―０北門、東陽２―０西神楽、春光台２―１緑が丘、忠和２―０東明▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０東陽、忠和２―０春光台▽決勝 ネクサスＢＣ２―０忠和▽３位決定戦 東陽２―０春光台

◇シングルス ①相馬瑠生（ネクサスＢＣ）②鈴木（ネクサスＢＣ）③宮本（明星）④田中（東光）

◇ダブルス ①相馬獅生・山中心惺（ネクサスＢＣ）②大西・山中（ネクサスＢＣ）③樋口・平林（ネクサスＢＣ）④笹井・平山（明星）

【女子】◇団体▽１回戦 光陽２―１東光、忠和２―０東陽、東明２―０旭教大付属、広陵２―０西神楽、春光台２―０明星、永山南２―０愛宕▽２回戦 ネクサスＢＣ２―０光陽、忠和２―１東明、春光台２―１広陵、北門２―０永山南▽準決勝 ネクサスＢＣ３―０忠和、北門２―１春光台▽決勝 ネクサスＢＣ２―０北門▽３位決定戦 春光台２―１忠和

◇シングルス ①堀真和（ネクサスＢＣ）②田村（ネクサスＢＣ）③神野（春光台）④宮崎（忠和）

◇ダブルス ①大西瑚々奈・小笠原いろは（ネクサスＢＣ）②和泉・時田（ネクサスＢＣ）③坂本・齋藤（春光台）④園田・中村（ネクサスＢＣ）

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