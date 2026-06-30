【男子】◇ダブルス▽１部 ①鈴木逢斗・新関友悠（旭龍谷）②坂東・井上（旭商）③川田・深山（旭実）④山本・漆原（旭工）⑤枝園・柄澤（旭龍谷）⑥平尾・桐山（旭西）⑦伊藤・西畑（旭龍谷）⑧三浦・清水（旭龍谷）▽２部 ①久慈一颯・藤田伸一朗（旭農）②渡部・川上（旭農）③安齊・前田（富良野）③高橋・野口（旭龍谷）▽３年生 ①西岡晄希・丸田蒼依（旭実・旭龍谷）②花岡・山田（旭高専）

◇シングルス▽１部 ①漆原遼（旭工）②時田（旭実）③川田（旭実）④平尾（旭西）⑤坂東（旭商）⑥深山（旭実）⑦井上（旭商）⑧岸本（旭実）▽２部 ①石垣遼太郎（旭永嶺）②久慈（旭農）③平田（旭永嶺）③柴田（旭北）▽３部 ①遠藤那月（旭西）②佐藤（旭西）③田原（旭西）③松崎（旭東）▽３年生 ①佐藤友哉（旭南）②花岡（旭高専）③山田（旭高専）

【女子】◇ダブルス▽１部 ①伊藤澪来・岡田萌愛（旭商）②中村・水谷（旭実）③池沢・谷川（旭龍谷）④菅原・近藤（旭商）⑤石垣・渋谷（旭商）⑥狩集・佐藤（旭東）⑦杉野・川越（旭実）⑧村上・江刺（旭南）▽２部 ①石井美成・中村璃音（旭北）②飛島・濱邉（留萌）③堀田・眞鍋（旭北）③柳川・花本（東川）▽３年生 ①神野花奏・谷口桜香（旭龍谷・旭実）②阿部・菅野（旭商）

◇シングルス▽１部 ①杉野芙夏（旭実）②近藤（旭商）③小川（旭商）④伊藤（旭商）⑤中村（旭実）⑥狩集（旭東）⑦岡田（旭商）⑧水谷（旭実）▽２部 ①眞鍋朱里（旭北）②北川（旭永嶺）③大西（旭東）③橋向（旭永嶺）▽３部 ①野村侑亜（上富良野）②能地（旭東）③藤原（富良野）③小松（富良野）▽３年生 ①三島美誉（旭商）②阿部（旭商）

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