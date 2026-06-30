【男子】▽１００㍍３年 ①一宮大晟（神居東陸上少年団）②名取佑泰（愛宕ＡＣ）③大内景達（龍谷ＡＣ）▽同４年 ①須見龍之介（龍谷ＡＣ）②橋場瑛介（龍谷ＡＣ）③中村蒼（士別ＡＣ）▽同５年 ①廣田義紀（龍谷ＡＣ）②佐々木悠成（留萌ＡＣ）③荒井耀介（なよろＪＡＣ）▽同６年 ①藤原虹哉（龍谷ＡＣ）②梶原宗祐（龍谷ＡＣ）③伊藤豪汰（なよろＪＡＣ）▽８００㍍３年 ①一宮大晟（神居東陸上少年団）②大内景達（龍谷ＡＣ）③加藤蒼大（龍谷ＡＣ）▽同４年 ①橋場瑛介（龍谷ＡＣ）②佐々木建主郎（道北陸協）③荒生劍人（かみふらのＸＣ少年団）▽１５００㍍５年 ①廣田義紀（龍谷ＡＣ）②平川凰太（旭川ＡＣ）③後藤拓翔（士別ＡＣ）▽同６年 ①井上旺大（龍谷ＡＣ）②藤原虹哉（龍谷ＡＣ）③小野寺翔大（枝幸陸上クラブ）▽８０㍍障害５年 ①谷湊介（龍谷ＡＣ）▽８０㍍障害６年 ①坂下蒼（龍谷ＡＣ）１２秒９４＝大会新、道北小学生新②奥山真崇（旭川ＡＣ）③髙橋悠剛（愛宕ＡＣ）▽４００㍍リレー５年 ①神居東陸上少年団（遠藤凌央馬、近藤叶大、筧海空歩、一宮康晟）５７秒８７＝道北小学生新②旭川ＡＣ▽同６年 ①龍谷ＡＣ（谷湊介、廣田義紀、梶原宗祐、藤原虹哉）５４秒７３＝大会新②なよろＪＡＣ③旭川ＡＣ▽走り高跳び５年 ①谷湊介（龍谷ＡＣ）１㍍２０＝大会タイ▽同６年 ①寺田悠馬（龍谷ＡＣ）▽走り幅跳び５年 ①遠藤凌央馬（神居東陸上少年団）②一宮康晟（神居東陸上少年団）▽同６年 ①梶原宗祐（龍谷ＡＣ）②中村奏太（留萌ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ５年 ①野口空蓮（神居東陸上少年団）②近藤叶大（神居東陸上少年団）③荒井耀介（なよろＪＡＣ）▽同６年 ①柳澤智樹（愛宕ＪＡＣ）②奈良岡佑哉（留萌ＡＣ）▽６年コンバインドＡ ①井上旺大（龍谷ＡＣ）１５７２点＝道北小学生新▽６年コンバインドＢ ①伊藤豪汰（なよろＪＡＣ）②奈良岡佑哉（留萌ＡＣ）

【女子】▽１００㍍３年 ①狭山愛心季（愛宕ＡＣ）②小田望結（旭川ＡＣ）③佐川咲世（神居東陸上少年団）▽同４年 ①佐野莉々菜（士別ＡＣ）②阿部美桜（龍谷ＡＣ）③金田光（旭川ＡＣ）▽同５年 ①田村愛海（枝幸陸上クラブ）②大内すず（龍谷ＡＣ）③北川珠莉（なよろＪＡＣ）▽同６年 ①辻村しずく（旭川ＡＣ）②村田咲季（龍谷ＡＣ）③岡田望恵（枝幸陸上クラブ）▽８００㍍３年 ①中山陽葵（上士別小）②松本幸乃（東光スポーツ少年団）③中寺二瑚（羽幌ジュニアＲＣ）▽同４年 ①近江莉々奈（留萌ＡＣ）②由水優奈（末広北小）③峯田礼菜（近文小）▽同５年 ①遠藤有紗（龍谷ＡＣ）②大内すず（龍谷ＡＣ）③松岡幸叶（かみふらのＸＣ少年団）▽同６年 ①岡田心恵（枝幸陸上クラブ）②鎌倉英（神居東陸上少年団）③中山琴春（上士別小）▽８０㍍障害６年 ①中嶋月乃（留萌ＡＣ）②阿部茉子（龍谷ＡＣ）③赤坂歌音（愛宕ＡＣ）▽走り高跳び５年 ①田村愛海（枝幸陸上クラブ）▽同６年 ①藤原望々（愛宕ＡＣ）▽走り幅跳び５年 ①北川珠莉（なよろＪＡＣ）②杉山千紗（留萌ＡＣ）▽同６年 ①岡田望恵（枝幸陸上クラブ）②大西真唯（羽幌ジュニアＲＣ）③辻村しずく（旭川ＡＣ）▽砲丸投げ６年 ①小山和葉（愛宕ＡＣ）▽４００㍍リレー４年 ①愛宕ＡＣ②旭川ＡＣ③神居東陸上少年団▽同５年 ①愛宕ＡＣ▽同６年 ①枝幸陸上クラブ②龍谷ＡＣ③愛宕ＡＣ▽ジャベリックボール投げ５年 ①牧野香南（なよろＪＡＣ）▽同６年 ①高野衣都（羽幌ジュニアＲＣ）４６㍍３５＝大会新、道北小学生新②上杏瑠（枝幸陸上クラブ）４４㍍２２＝大会新③野宮梨依那（羽幌ジュニアＲＣ）▽６年コンバインドＡ ①中嶋月乃（留萌ＡＣ）１８６７点＝道北小学生新▽６年コンバインドＢ ①上杏瑠（枝幸陸上クラブ）１８１８点＝道北小学生新②大西真唯（羽幌ジュニアＲＣ）１６１９点＝道北小学生新③高野衣都（羽幌ジュニアＲＣ）１５８０点＝道北小学生新

【男女混合】▽６年４００㍍リレー ①留萌ＡＣ②神居東陸上少年団

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