【男子】▽６０㍍ ①近野永（３５）②竹澤嘉享（４５）③光武遼（４０）▽１００㍍ ①竹澤嘉享（４５）②山本秀和（５０）③近野永（３５）▽２００㍍ ①窪田将（４０）②紺谷貴之（５０）③小笠原技（４５）▽４００㍍ ①近藤泰（４５）②河野俊二（５０）③成瀬孝幸（６５）▽８００㍍①岡貴一（５０）②成瀬孝幸（６０）▽３０００㍍ ①鈴木雅彦（６０）②伊藤修（６５）▽走り高跳び ①内田昭彦（６０）▽走り幅跳び ①近藤泰（４５）②内田昭彦（６０）③飯田泰宏（７０）▽三段跳び ①井村哲也（５０）②内田昭彦（６０）▽砲丸投げ（４・０００㌔） ①上山秀峰（７０）②広井健一（７５）③岩田一孝（７５）▽砲丸投げ（５・０００㌔） ①渡部勝美（６５）②菅原英二（６５）③村上頼宏（６０）▽円盤投げ（１・０００㌔） ①渡部勝美（６５）②岩田一孝（７５）③菅原英二（６５）▽円盤投げ（１・５００㌔） ①川田恒（５０）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①和田晴棋（３０）▽ハンマー投げ（４・０００㌔） ①谷川宗市（７５）②岩田一孝（７５）▽ハンマー投げ（５・０００㌔） ①村上頼宏（６０）▽ハンマー投げ（６・０００㌔） ①川田恒（５０）▽ハンマー投げ（７・２６０㌔） ①和田晴棋（３０）▽やり投げ（５００㌘） ①広井健一（７５）▽やり投げ（７００㌘） ①津幡明宏（５０）

【女子】▽６０㍍ ①石川千里（５０）▽１００㍍ ①石川千里（５０）▽走り高跳び ①長田あい（５０）▽砲丸投げ（３・０００㌔） ①髙橋幸子（６０）▽砲丸投げ（４・０００㌔） ①中村涼子（４５）▽円盤投げ（１・０００㌔） ①中村涼子（４５）②髙橋幸子（６０）▽ハンマー投げ（３・０００㌔） ①髙橋幸子（６０）▽やり投げ（６００㌘） ①中村 涼子（４５）

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