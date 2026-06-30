　【男子】▽６０㍍　①近野永（３５）②竹澤嘉享（４５）③光武遼（４０）▽１００㍍　①竹澤嘉享（４５）②山本秀和（５０）③近野永（３５）▽２００㍍　①窪田将（４０）②紺谷貴之（５０）③小笠原技（４５）▽４００㍍　①近藤泰（４５）②河野俊二（５０）③成瀬孝幸（６５）▽８００㍍①岡貴一（５０）②成瀬孝幸（６０）▽３０００㍍　①鈴木雅彦（６０）②伊藤修（６５）▽走り高跳び　①内田昭彦（６０）▽走り幅跳び　①近藤泰（４５）②内田昭彦（６０）③飯田泰宏（７０）▽三段跳び　①井村哲也（５０）②内田昭彦（６０）▽砲丸投げ（４・０００㌔）　①上山秀峰（７０）②広井健一（７５）③岩田一孝（７５）▽砲丸投げ（５・０００㌔）　①渡部勝美（６５）②菅原英二（６５）③村上頼宏（６０）▽円盤投げ（１・０００㌔）　①渡部勝美（６５）②岩田一孝（７５）③菅原英二（６５）▽円盤投げ（１・５００㌔）　①川田恒（５０）▽円盤投げ（２・０００㌔）　①和田晴棋（３０）▽ハンマー投げ（４・０００㌔）　①谷川宗市（７５）②岩田一孝（７５）▽ハンマー投げ（５・０００㌔）　①村上頼宏（６０）▽ハンマー投げ（６・０００㌔）　①川田恒（５０）▽ハンマー投げ（７・２６０㌔）　①和田晴棋（３０）▽やり投げ（５００㌘）　①広井健一（７５）▽やり投げ（７００㌘）　①津幡明宏（５０）
　【女子】▽６０㍍　①石川千里（５０）▽１００㍍　①石川千里（５０）▽走り高跳び　①長田あい（５０）▽砲丸投げ（３・０００㌔）　①髙橋幸子（６０）▽砲丸投げ（４・０００㌔）　①中村涼子（４５）▽円盤投げ（１・０００㌔）　①中村涼子（４５）②髙橋幸子（６０）▽ハンマー投げ（３・０００㌔）　①髙橋幸子（６０）▽やり投げ（６００㌘）　①中村 涼子（４５）

 

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