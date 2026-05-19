旭川いのちの電話（相澤裕二理事長）では、六月に実施する「電話相談員養成公開講座」への参加者を募集しています。

開講日と講座内容は次の通り。

・六日（土）午後二時～二時半／開講式・オリエンテーション＝相澤裕二、同二時半～四時／大人の発達障害＝武井明（市立病院精神科診療部長）

・十三日（土）午後二時～三時半／生きる意味＝米本智昭（臨床宗教師）

・二十日（土）同／自殺予防と死後の対処＝吉田浩二（厚別福音キリスト教会牧師・医師）

・二十七日（土）同／自殺予防活動＝長谷川博亮（旭川医大医学部教授）

会場は、ときわ市民ホール（五ノ四）多目的ホール。講座の部分参加も可能です。受講料は、各講座六百円（当日受付での支払い）。

いのちの電話事務局では「公開講座終了後には相談員を志す人たちのための養成講座が用意されています。多くの方が気軽に受講されるようお待ちしております」と話しています。

参加を希望する人は、電話かファクス、郵便で申し込んでください。

申し込みと問い合わせは、いのちの電話（〒０７０―８５４１ 旭川市上常盤町１丁目１８７０―57、TEL 25―２１４３、FAX 24―８９２７）へ。

↓↓購読のお申込みはこちら

地域ニュースを月額1,260円で読む

電子版はこちら