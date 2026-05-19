立川流四天王ともいわれる落語家・立川談笑＝写真＝と、弟子の立川笑えもんによる「立川談笑一門会」が三十日（土）、まちなかぶんか小屋（七条買物公園）で開かれます。

立川談笑は東京都出身。早稲田大学卒業後、予備校講師などを経て、一九九三年に立川談志に入門。九六年、異例の早さで二ツ目に昇進し、二〇〇三年に「六代目立川談笑」を襲名。〇五年に真打に昇進しました。

まちなかぶんか小屋スタッフの有村幸盛さんは、「当小屋ではこれまでもさまざまな落語会を開催してきましたが、立川談笑一門会は、今回が初開催。定員三十人の小ぢんまりとした会場ですので、迫力ある落語を楽しめると思います。今回は昼の部もありますので、ぜひ多くの方にお越しいただけたら」と来場を呼び掛けています。

各回定員三十人で、時間は昼の部が午後一時、夜の部が同四時開演です（開場は三十分前）。演目は、昼と夜で異なります。チケットは二千五百円（要予約）。まちなかぶんか小屋TEL・FAX 23―２８０１、メール bunkagoya@sky.plala.or.jp）で販売中です。夜の部終了後には、出演者二人を囲んでの交流会もあります（午後六時～同八時、会費二千円）。

問い合わせは、事務所の安部さん（TEL ０９０―３３４９ー２４０４）へ。

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