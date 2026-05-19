市は自宅で暮らす六十五歳以上の難聴の市民を対象に、補聴器購入費の一部助成の受付を行います。

一回目は六月八日（月）から三十日（火）まで（消印有効）、二回目は八月十日（月）から三十一日（月）まで（同）。申し込みは一回のみで、どちらも上限は五十人。応募が上限を超えた場合は抽選。助成額は一人五万円です。

申し込みの際には「医師意見書」と「参加申込書」が必要です。二つの用紙は市のホームページか各支所、地域包括支援センター、総合庁舎二階十四番窓口で取得できます。

「医師意見書」用紙を持って耳鼻咽喉科へ行き、補聴器が必要かどうかの診断を受けます。必要と認められたら、「医師意見書」と「オージオグラム（聴力検査結果）」、必要事項を記入した「参加申込書」を郵送または総合庁舎二階十四番窓口に提出します。

市の審査後、助成が決まった人には「参加決定通知書」「助成申請書」「購入前アンケート」が郵送で届きます。

助成は一人一回限り。助成決定前に購入した補聴器は対象外です。また身体障害者手帳（聴覚障害）の交付を受けていない人が条件です。詳しくは、右のＱＲコードを参照。

問い合わせと申し込みは、〒０７０―８５２５ 旭川市七条通九丁目 旭川市福祉安心部長寿社会科地域支援係 TEL 25―５２７３へ。

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