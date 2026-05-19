旭川市内の高校演劇部の有志らで構成される劇団「氷点華」の公演「うさみくんのお姉ちゃん」が三十日（土）、市公会堂（常磐公園）で行われます。

同劇団は一九八〇年代、「樹氷」の名称で発足したのが始まり。二〇〇四年に一度解散しましたが、〇八年に現在の「氷点華」として再結成されました。

今回は、旭川北、旭川西、旭川南、旭川永嶺、旭川農業、旭川商業、旭川工業、旭川実業の八校が参加。総勢約四十人がキャストや大道具、制作、音響、照明などの役割に分かれ、連日準備に勤しんでいます。

同劇団の実行委員長を務める長谷川水城さん（旭商三年）は、「練習期間は、ピリピリしすぎず、かといって緩くなりすぎないような空気作りに努めました。作品は、賞をとれるような評価の高いものです。『面白いな』とか『来年もまた見に行きたいな』と感じてもらえれば」と話しています。

公演は、午後一時半からと同六時からの二回。開場はどちらも三十分前です。チケットは、六百円（小学生以下無料）。当日券のほか、公式ホームページ（https://hyotenkaasahikawa.wixsite.com/my-site）と公式Instagramへの問い合わせで、チケットの取り置きもできます。団員からの直接購入も可能です。

問い合わせは、公式ホームページの専用フォームから。

↓↓購読のお申込みはこちら

地域ニュースを月額1,260円で読む

電子版はこちら