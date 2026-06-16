台湾出身のベーシスト、レファ・ワンを迎えたスペシャルカルテットのライブが十九日（金）午後七時半から、ＮＯＷ Ｓ ＴＨＥ ＴＩＭＥ（市内二ノ七 プラネット２―７ビル一階）で行われます。同アーティストの北海道ツアーの一環。

レファ・ワンは、クラシックの精密な演奏技術と、現代ジャズや即興音楽の自由な感性を併せ持つ、注目のダブルベース奏者。国立台湾芸術大学卒業後、ロンドンの名門・ギルドホール音楽演劇学校でジャズパフォーマンスの修士号を取得し、台湾人として初めて同課程を修了。以降、アジア・ヨーロッパを中心に、ジャズ、現代音楽、舞台芸術、映画音楽などジャンルを横断した活動をしています。

共演するのは、札幌を拠点に活動するギタリストの花田進太郎。米・バークリー音楽大学で学び、近年は中国や台湾などアジア圏での演奏活動も積極的に展開。繊細なハーモニー感覚と現代的なギターアプローチで高い評価を受けている。

さらに、北海道のジャズシーンを代表するミュージシャンの蛇池雅人（アルトサックス）、宇野修（ドラム）が参加。即興演奏ならではの緊張感と対話性、ジャンルを越えた自由な感性が交差するステージとなります。

午後七時開場。料金は三千円（要ワンドリンクオーダー）。

予約・問い合わせは、ＮＯＷ ＳＴＨＥ ＴＩＭＥ（TEL 73―７７９７）へ。

↓↓購読のお申込みはこちら

地域ニュースを月額1,260円で読む

電子版はこちら