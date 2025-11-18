■お知らせ 2010年11月2日号から「編集長の直言」は部分のみ公開いたします。

「世界の真ん中がどこにあるかは知らないが、自国の最南端の県に負担を押しつけ、住民の犠牲を養分にして咲く花は、よほどグロテスクに違いない」――八日付朝日のオピニオン面、高橋純子・編集委員のコラム「多事奏論」の後段の一節である。高橋記者は、「跳ねる首相 米への笑顔 視野に沖縄はあるか」と見出しを取ったコラムを次のように書き始める。以下引用。

――消音にしているはずのテレビから、キャピッ、キャピキャピッと音がする。画面の中で高市早苗首相が、トランプ米大統領の隣ではしゃいでいた。米海軍横須賀基地、原子力空母の上らしい。ながめているうち、身の内の深い深いところに沈めていた記憶がせりあがってきて、口の中が苦くなる。ああ、かつての私も、たぶん、こんな風に、「権力者」の隣でキャピキャピ音をたてていたのだろう。

笑顔を絶やさず、ぴょんぴょん跳ねてかわいらしさ＝従順さをアピールし、おべんちゃらをちゃらちゃら、腕を組まれても肩に手を置かれてもはねのけることはしない。程度の差こそあれ、この日本で女としてつつがなく生きるということは「そういうこと」だと思い込んでいた。思い込まされていた。恥じ入るしかないマイ黒歴史。

今回、首相の振る舞いを目の当たりにし、自らの古傷をうずかせている私と同世代かちょっと上くらいの女性は少なくなく、首相を支持する／しないを超えて、ニュースを見られない、精神的につらいと一様にげんなりしている。「そういうこと」はおかしいと気づき、あらがい、闘い、必死に克服してきたはずなのに、なんでまたこんなことに――。（引用中略）

高橋記者は「トランプ氏をノーベル平和賞に推薦だなんて鳥肌もののへつらいである。だいたい、説明も議論も一切ないまま勝手に決めて、答弁すら拒否するなんておかしいだろう」と一喝し、「米国と日本。戦勝国と敗戦国。男と女。入れ子状態の抑圧を一日でもろに可視化させた首相。ツイてるねノッてるね仕事が早いねＹｅａｈ！ セカイノマンナカデサキホコルニッポンガイコウ!!」と続ける。

筆は、「入れ子状態の抑圧ということでは、沖縄のことを考えずにいられない。米兵らによる性暴力被害が絶えない沖縄の女性は、首相の振る舞いをどう見ただろう」と沖縄に飛ぶ。

