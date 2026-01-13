■お知らせ 2010年11月2日号から「編集長の直言」は部分のみ公開いたします。

「こんなこと、許されるのかねぇ」と頭を傾げざるを得ないニュースが次々に伝えられる。よその国に軍隊がヘリコプターで飛来して、その国の大統領夫妻を拉致し、自国に連行して裁判にかける。まるでアクション映画の筋書きのようだ。自国の兵隊は無傷だが、大統領を警護していたガードマンたち多数が死傷したとされる。普通に考えて、これって主権侵害そのものじゃないの？ 民主主義を掲げる国が堂々と遂行し、大統領が「大成功だ」と誇らしげに公表していいのかぁ？ これって犯罪じゃないのぉ？ よくわからんけど、国際刑事裁判所（ＩＣＣ）だか、国際司法裁判所（ＩＣＪ）だかが出て来る領域なんじゃないのぉ？

どう考えても歴史が百年も逆流しているとしか思えない。九日の朝日一面トップの見出しは、「米、66の国際機関脱退へ」「気候変動枠組み条約も」「トランプ氏署名」。リードと本文の一部を引用しよう。

――トランプ米大統領は七日、六十六の国連組織や国際機関、条約などからの脱退を指示する大統領令に署名した。気候変動対策などで国際社会が協力する基盤となってきた「国連気候変動枠組み条約」なども含まれており、「米国第一」を掲げて国益を優先し、国際協調を軽視する姿勢が一層鮮明になった。

（工藤 稔）

