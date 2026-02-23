■お知らせ 2010年11月2日号から「編集長の直言」は部分のみ公開いたします。

このニュースをＮＨＫが大々的に扱うのを見たり聴いたりして、「なんだか怪しいなぁ…」と感じていた。ほら、高市自民がバカな大勝した衆院選の真っ最中だったし。静岡の清水港を母港とする「ちきゅう」が小笠原諸島・南鳥島の沖でレアアース（希土類）の試験採掘に成功した、というあの報道である。

十八日付毎日新聞が「レアアース 政権前のめり」「試掘成果誇張『選挙対策』の声」の大見出しで報じた。読んで納得である。高市早苗首相の「台湾有事」をめぐる国会答弁に中国が猛反発している情況もあって、“高市応援団”にとっては、してやったりの朗報。そのはしゃぎっぷりに「おいおい、喜ぶのは早すぎじゃないか？」と察知したのは正解だったのだ。毎日の記事を引用しよう。

――南鳥島沖でレアアース（希土類）を含む泥の掘削に成功した地球深部探査船「ちきゅう」が十四日、静岡・清水港に帰港した。成功が公表されたのは衆院選まっただ中の今月二日で、自民党議員らはこぞって成果を強調した。だが、プロジェクトに関係する政府関係者からは「もうちょっと冷静になってほしい」との声も漏れる。専門家も、まだ試掘段階の成果が誇張されていると指摘する。

一日午後一時過ぎ。松本洋平文部科学相は、自身のＸ（ツイッター）に「速報！」との書き出しで掘削に成功した旨を書き込んだ。

投稿は瞬く間に拡散し、大反響を呼ぶ。しかしプロジェクトチームは当初、三日に成果を公表する予定だった。大臣の「フライング」を受けてチームは急きょ、二日に前倒しして発表した。

