４ノ６ ヨシタケビル５号館２Ｆ

TEL 090-7057-7620

手作りのおばんざいと酒が楽しめる店。五月二十八日にオープンしたばかり。

「十五年前まで、隣のヨシタケビル３号館でスナックを経営していたんです」と話すのは、店主の渡部ひとみさん（71）。「もう一度お店をやるなら今しかない」と思い立ち、再び三・六街に店を構えたという。店名は、自身の旧姓から取った。

店のカウンターには常時、十品ほどのおばんざいが並び、その中から三品を選んで注文する（千二百円）。取材した日は、定番のだし巻き卵やきんぴらごぼうに加え、焼きそば、アスパラの生ハム巻き、ささげの煮物、キュウリとカブの一夜漬け、サラダ、イチゴというラインナップ。日ごとに二、三種類メニューを入れ替えながら提供している。

そのほか「からあげ」（六百円）、「おでん（三品）」（同）などの一品料理や、「おにぎり（しゃけ・梅・かつお）」（二百五十円）、「お茶漬け」（六百円）などのご飯ものも用意する。「もともと料理をするのが好きなので、毎日たくさんの品数を作るのも苦になりません」と渡部さん。

ドリンクは、生ビール（六百円）や瓶ビール（七百円）、日本酒（六百円～）、ハイボール（五百円）、レモンサワー（同）に加え、「竹鶴」（一万五千円）、「知多」（同）、「陸」（八千円）などウイスキー（ボトル）のバリエーションも豊富だ。

早速、おばんざいセットと、おでんをいただく。おばんざいは、人気のだし巻き卵ときんぴらごぼう、アスパラの生ハム巻き、キュウリとカブの一夜漬けを選んだ。だし巻き卵は甘めの味付けで美味。きんぴらごぼうは太めのゴボウの食感が良く、アスパラや一夜漬けは素材の味が引き出され、そのどれもがシンプルかつ、ホッとする味わいでおいしかった。

おでんの種はダイコン、タマゴ、白滝、こんにゃく、さつま揚げなど。昆布とかつお節のダシが利いていて、味もしっかり染みている。取材時は飲めなかったが、これらをつまみに飲めば、酒が進むことは間違いないだろう。

渡部さんは「今のところは知り合いが多く来てくれていますが、今後は新しいお客さんにもたくさん来ていただけるよう、お客さんとの会話を大事にしながら、和やかな雰囲気で過ごせるお店にしていきたいと思っています」と笑顔を見せた。

営業時間は午後五時～十時。日・月曜日、祝日定休。（東寛樹）

レポーターのひとことメモ

女将さんが１人で切り盛りする、アットホームな雰囲気のおばんざい小料理屋。オープン初日に５人で行きました。

カウンターには手作りのおばんざいが並び、料金がリーズナブルなので、ついついたくさん注文したくなります。生ビールは人気のキリン「晴れ風」、日本酒は地元のものが並び、女将さんと会話しながらだと、一段とお酒が進みます。

さんろく街に出たときは、ちょっと寄りたい行きつけのお店にしたいと思います。ぜひ皆さんも、一度足を運んでみてください。(市民レポーター・朝野重充)

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2026年06月30日号掲載