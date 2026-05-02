問い合わせはインスタグラムから

旭川市内や近郊を中心に出店するジュース・スムージー専門のキッチンカー。二〇二五年十月に開業した。

「おいしいを意味する『yummy』と自分の名前をかけた店名にしました」と話すのは、店主の間見谷有美さん（40）。

果物をたっぷり使った同店のジュースは、一つひとつオーダーが入ってから作られ、着色料は不使用。小さい子どもからお年寄りまで、誰もが安心して飲めるジュースを提供する。

メニューは「いちご」（五百円）や「いちごバナナ」（同）、「いちごミルク」（五百五十円）、「バナナミルク」（四百五十円）などの定番に加え、季節のジュースを用意。取材時の季節限定は「ピーチ」（五百円）、「マンゴー」（六百円）、「レモネード」（五百五十円）だった。

すべてのジュースには「アイスクリーム」（百円）、「ホイップクリーム」「焼きマシュマロ」（各五十円）、「各種ソース」「チョコスプレー」（無料）をトッピング可能で、自分だけの“ばえる”ジュースを作ることができる。

また、店名に「ジュースと○○」とある通り、同店オリジナルの「肉巻きだんご」（三百五十円／本）などジュース以外のメニューも。

早速いくつかいただいてみる。「イチゴミルク」は、優しい甘さでさっぱりとした飲み口。イチゴとミルクの味がしっかり感じられておいしい。

冬限定から定番になったという「さつまいもミルク」（六百円）には、アイスクリームとキャラメルソースをトッピング。サツマイモの自然な甘さにミルクのコクが合わさり、互いの味を引き立て合い、定番化するほど人気があるのも納得の味だ。キャラメルの香ばしさもいいアクセントになっていた。

「肉巻きだんご」は、五玉の串団子の周りに豚バラ肉が巻かれ、甘じょっぱい味付けで焼き上げたもの。豚バラ肉の脂と濃い目のタレ、ほんのり甘い団子の相性が抜群で、食べごたえも十分だ。トッピングがなくてもすでにおいしいが、そこにチーズ（五十円）のコクが加わると、この上なくおいしかった。

間見谷さんは「私は『人』が好きなので、店舗を構えてお客さんに来てもらうよりも、自分から会いに行けるキッチンカーが性格に合っているんです。ジュースを見て『カワイイ！』と言ってもらえると嬉しいですね。もちろんカワイイだけでなく、おいしいジュースを飲みたい方にもたくさん会いに行きたいと思っています」と笑顔を見せた。

キッチンカーの出店情報は、インスタグラム（右のＱＲコード）で確認を。問い合わせもインスタのＤＭから。（東寛樹）

レポーターのひとことメモ

ＹＵＭＳさんの看板メニューは、注文を受けてから作る果物たっぷりの無着色フレッシュジュースと、一度食べたらやみつきになる「肉巻きだんご」。

そして、私たちチカラペ舎と合同開発したのが「コタン・シト」（行者ニンニクマヨソース）です！行者ニンニクの豊かな風味とマヨのコクが相性抜群で、自慢の仕上がりになりました。

心もカラダも喜ぶおいしさを届けるＹＵＭＳさん。見かけた際はぜひお立ち寄りください！

（市民レポーター・杉村有人）

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2026年07月21日号掲載