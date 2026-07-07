　【男子】◇団体▽予選リーグＡブロック　①名寄②東陽③比布中央④神楽▽同Ｂブロック　①旭教大付属②北門③上富良野④下川▽準決勝　名寄２―０北門、旭教大付属２―０東陽▽決勝　旭教大付属２―１名寄
　◇ダブルス▽準決勝　後藤・須賀（名寄）４―１南・永井（名寄）、前田・工藤（旭教大付属）４―０杉山・宍戸（旭教大付属）▽決勝　後藤・須賀４―１前田・工藤
　【女子】◇団体▽予選リーグＡブロック　①当麻②名寄③明星④永山南▽同Ｂブロック　①比布中央②北星③永山④下川▽準決勝　当麻２―０北星、比布中央２―０名寄▽決勝　当麻２―０比布中央
　◇ダブルス▽準決勝　大塚・前川（当麻）４―２松田・齋藤（旭教大付属）、諸井・菊地（当麻）４―２佐々木・和田（名寄）▽決勝　諸井・菊地４―１大塚・前川