【男子】◇団体▽予選リーグＡブロック ①名寄②東陽③比布中央④神楽▽同Ｂブロック ①旭教大付属②北門③上富良野④下川▽準決勝 名寄２―０北門、旭教大付属２―０東陽▽決勝 旭教大付属２―１名寄
◇ダブルス▽準決勝 後藤・須賀（名寄）４―１南・永井（名寄）、前田・工藤（旭教大付属）４―０杉山・宍戸（旭教大付属）▽決勝 後藤・須賀４―１前田・工藤
【女子】◇団体▽予選リーグＡブロック ①当麻②名寄③明星④永山南▽同Ｂブロック ①比布中央②北星③永山④下川▽準決勝 当麻２―０北星、比布中央２―０名寄▽決勝 当麻２―０比布中央
◇ダブルス▽準決勝 大塚・前川（当麻）４―２松田・齋藤（旭教大付属）、諸井・菊地（当麻）４―２佐々木・和田（名寄）▽決勝 諸井・菊地４―１大塚・前川
◆中体連上川代表決定戦 ソフトテニス（３、４日・花咲コート）
2026/07/07
【男子】◇団体▽予選リーグＡブロック ①名寄②東陽③比布中央④神楽▽同Ｂブロック ①旭教大付属②北門③上富良野④下川▽準決勝 名寄２―０北門、旭教大付属２―０東陽▽決勝 旭教大付属２―１名寄
スポーツの記録 最新の記事
- ◆少年野球 ファイターズベースボールチャンピオンシップＵ―１２上川支部代表決定戦（４日・当麻球場ほか）
- ◆少年野球 第３回エネサンス北海道カップ争奪第３３回全道軟式選抜大会旭川支部予選（５日・当麻球場ほか）
- ◆軟式野球 スポーツマスターズ旭川支部予選（４、５日・ぴっぷ球場）
- ◆軟式野球 国民スポーツ大会旭川支部大会（５日・ぴっぷ球場）
- ◆朝野球 おはよう上期大会（２日・東光第三球場）
- ◆サッカー 旭川リーグ（６月２１日・忠和公園多目的広場）
- ◆サッカー 全道社会人選手権大会兼第６２回全国社会人選手権大会旭川地区予選（５日・リアルター夢りんご東光公園球技場）
- ◆テニス ヨネックスオープンシングルストーナメント（６月２８日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第７８回北海道選手権大会（５日・花咲コート）
- ◆バレーボール 第１９回旭川市スポーツ少年団交流大会（５日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆バレーボール 第３９回ほくでんカップ北海道ママさん大会旭川予選会旭川ママさん連盟親善大会（５日・東川Ｂ＆Ｇ海洋センターほか）
- ◆剣道 第６０回青少年旭川大会（５日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆中体連上川代表決定戦 軟式野球（３、４日・旭川ドリームスタジアムほか）
- ◆中体連上川代表決定戦 バドミトン（３、４日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆中体連上川代表決定戦 ソフトテニス（３、４日・花咲コート）
- ◆中体連上川代表決定戦 サッカー（３、４日・道北アークス東光公園球技場）
- ◆中体連上川代表決定戦 柔道（４日・東光公園武道館）
- ◆中体連上川代表決定戦 剣道（３日・東光公園武道館）
- ◆中体連上川代表決定戦 バレーボール（３、４日・比布町体育館）
- ◆中体連上川代表決定戦 バスケットボール（３、４日・和寒町総合体育館）
- ◆中体連上川代表決定戦 卓球（３、４日・富良野スポーツセンター）